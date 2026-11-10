Diputada Barchiesi pide al Gobierno priorizar rebaja del peaje Troncal de Quillota: "Es el más caro de Chile"

La diputada Chiara Barchiesi y el concejal de Quillota, Benjamín Canelo, valoraron el anuncio del Gobierno del Presidente José Antonio Kast para avanzar en una rebaja de hasta un 25% en las tarifas del TAG en Santiago y la entrega de TAG gratuitos para Bomberos, y solicitaron que estas medidas también consideren a los habitantes de la región de Valparaíso, en especial a quienes utilizan diariamente el peaje Troncal de Quillota.

La parlamentaria destacó que el Ejecutivo está respondiendo a una demanda ciudadana concreta, al impulsar medidas que buscan aliviar el gasto de las familias y reconocer la labor de quienes cumplen un servicio fundamental para el país.

“El Presidente Kast logró avanzar en una rebaja del TAG de hasta un 25% en Santiago y también entregará TAG gratuitos a Bomberos, quienes, sin cobrar un peso, arriesgan sus vidas para salvar las de los demás. Son buenas noticias, pero queremos que ese mismo compromiso llegue a nuestra región”, señaló.

Añadió que “vamos a pedirle al ministro de Transportes, Louis de Grange, que priorice esta autopista y busque una solución para el peaje Troncal de Quillota”.

Por su parte, el concejal Benjamín Canelo puso el acento en el impacto económico que tiene esta tarifa para los vecinos de Quillota, Limache y las comunas aledañas, quienes deben enfrentar un cobro elevado para desplazarse por una ruta que forma parte de su vida cotidiana.

“Acá en Quillota tenemos el peaje más caro de Chile: $5.350 en horario normal y $8.050 en horario punta. Para muchas familias, trabajadores y comerciantes, este no es un gasto ocasional, sino un cobro permanente que afecta directamente su presupuesto.”, afirmó.

Ambas autoridades coincidieron en que la rebaja de los peajes debe ser una prioridad para la zona interior de la región de Valparaíso y anunciaron que buscarán gestionar directamente con el ministro Louis de Grange alternativas que permitan reducir el costo de circulación por el Troncal de Quillota.

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