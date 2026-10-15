Diputada Barchiesi lideró mesa de seguridad en Cabildo con comerciantes, autoridades de Gobierno, policías y municipio

La diputada Chiara Barchiesi encabezó una mesa de seguridad en la comuna de Cabildo con la Asociación de Comerciantes y autoridades de Gobierno, policías y municipio.

La reunión contó con la participación del seremi de Justicia, Rafael González; el seremi de Seguridad, Hernán Silva; el delegado presidencial provincial, Andrés Soza; el alcalde de Cabildo, Patricio Aliaga; el consejero regional Cristián Pinilla; comisarios de Carabineros y de la Policía de Investigaciones (PDI), y el director de Seguridad Municipal. También estuvo presente Sandra Carrasco, presidenta de la Cámara de Comercio de Cabildo, a quien se destacó por coordinar la instancia.

La parlamentaria del Partido Republicano resaltó que "estamos trabajando para hacer frente a los robos que afecta a comerciantes. Estoy segura de que este trabajo ayudará a recuperar la tranquilidad y proteger a emprendedores que sacan adelante sus negocios y aportar al desarrollo de Cabildo”.

Además, destacó la importancia de fortalecer el trabajo conjunto entre las instituciones y valoró las acciones de seguridad impulsadas por el Gobierno en la comuna.

Barchiesi también valoró el reciente operativo policial y de copamiento preventivo desarrollado en Cabildo que dejó 11 personas detenidas y enfatizó que estas acciones forman parte de los esfuerzos por reforzar la presencia policial y avanzar en la recuperación de los espacios públicos.

Por su parte el delegado presidencial provincial de Petorca, Andrés Soza, señaló que "como Gobierno valoramos este tipo de iniciativas, porque permiten conocer directamente las preocupaciones de comerciantes y, al mismo tiempo, dan cuenta del trabajo colaborativo entre distintas instituciones para enfrentar desafíos de seguridad”.

La autoridad agregó que “hemos fortalecido la presencia policial en Cabildo mediante más de diez Rondas Impacto, labores de copamiento y rondas preventivas. A esto se suma el trabajo coordinado de ambas policías, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, cuya colaboración es fundamental para prevenir delitos, perseguir a bandas criminales y entregar mayor seguridad a vecinos y comerciantes”.

Soza también destacó “el importante trabajo desarrollado por el OS7 de Carabineros, que ha permitido desbaratar bandas criminales que operaban en la comuna de Cabildo y sacar de circulación un número significativo de droga elaborada, lo que demuestra que hay una labor investigativa y operativa concreta, orientada a enfrentar al crimen organizado y a quienes buscan instalar actividades ilícitas”.

El delegado presidencial provincial sostuvo que aún existen desafíos. Por ello, afirmó que el Gobierno continuará trabajando en terreno y fortaleciendo la coordinación.

Por su parte, el seremi de Justicia, Rafael González, subrayó la importancia de escuchar a quienes enfrentan diariamente las consecuencias de la delincuencia y de trabajar de manera coordinada. “Es fundamental escuchar a quienes viven diariamente esta realidad en materia de seguridad, como son los comerciantes, y trabajar junto a las otras autoridades. Agradezco a la diputada Barchiesi y la presencia del delegado presidencial provincial, Andrés Soza, y del seremi de Seguridad, porque debemos seguir trabajando mancomunadamente en los temas de seguridad para dar tranquilidad a nuestros vecinos”, afirmó.

En tanto, el consejero regional, Cristián Pinilla, valoró la instancia por ser un importante aporte a la tranquilidad de los comerciantes de la zona.

Finalmente, la diputada agradeció el compromiso de las autoridades presentes y destacó especialmente a Sandra Carrasco, presidenta de la Cámara de Comercio de Cabildo, por la coordinación de esta importante instancia de trabajo con los comerciantes. La mesa de seguridad busca fortalecer la colaboración institucional y avanzar en medidas que permitan prevenir nuevos delitos, proteger la actividad comercial y entregar mayor tranquilidad a las familias de Cabildo.

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