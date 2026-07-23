Detienen faenas de demolición de roca que cayó durante el temporal en Putaendo: obra estaría amenazando la red de alcantarillado

La Delegación Presidencial Provincial de San Felipe suspendió de manera temporal los trabajos de demolición de la roca de más de 40 toneladas que se desprendió desde el cerro El Llano de Putaendo producto de los recientes sistemas frontales, luego que se detectara un alto riesgo técnico que podría generar una nueva emergencia.

La autoridad explicó que las labores realizadas con un rompedor hidráulico debieron ser detenidas debido a que las fuertes vibraciones de la maquinaria podrían fracturar la tubería principal del alcantarillado que pasa justo por debajo del punto donde impactó la enorme roca.

Ante este escenario, se dispuso una evaluación técnica en terreno para definir el procedimiento más seguro que permita fragmentar la estructura sin provocar daños a la infraestructura sanitaria.

En ese contexto, profesionales de Sernageomin, del Ejército de Chile y expertos en geología, se encuentran analizando las distintas alternativas para llevar adelante la intervención de manera controlada.

Desde la Delegación Presidencial Provincial enfatizaron que la prioridad es resguardar la seguridad de la población y evitar el colapso de la red de aguas servidas, por lo que las labores mecánicas permanecerán suspendidas hasta contar con el informe técnico de los especialistas que determine cómo reanudar los trabajos de forma segura.

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