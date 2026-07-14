Detienen en sector rural de Santo Domingo a sujeto que era buscado para cumplir condena por robo con intimidación

Un patrullaje preventivo realizado por Carabineros de la Subcomisaría Rocas de Santo Domingo permitió la detención de un hombre de 22 años que era requerido por la justicia para cumplir una condena por el delito de robo con intimidación.

El procedimiento se desarrolló durante la madrugada de este martes en la ruta G-80-I, a la altura de la parcelación Gran Eucaliptus, en el sector rural de la comuna, cuando personal policial fiscalizó a un grupo de individuos que se encontraba en el lugar.

El capitán Jonathan Zamora, jefe de la Subcomisaría Rocas de Santo Domingo, explicó que tras una fiscalización a un grupo de individuos que se mantenían en el lugar, "uno de estos mantenía una orden de detención por el delito de robo con intimidación, a fin de cumplir condena dictada por el Tribunal de Garantía de San Antonio".

Tras verificar la vigencia de la orden de aprehensión, el sujeto fue detenido y posteriormente trasladado directamente hasta la cárcel pública de San Antonio para dar cumplimiento a la condena impuesta por el tribunal.

PURANOTICIA