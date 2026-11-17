Un hombre que registra 29 detenciones fue detenido una vez más por Carabineros en la comuna de Casablanca, luego de ser sorprendido manteniendo una orden de detención vigente por el delito de amenazas y una medida cautelar de arresto domiciliario total que no estaba cumpliendo.

El procedimiento fue realizado por personal de la 5ª Comisaría de Carabineros Casablanca, cuyos funcionarios efectuaban patrullajes preventivos, instancia en que fiscalizaron al individuo, quien era conocido en el sector por su presunta participación en distintos delitos contra la propiedad y las personas.

El mayor Rodney Marín, comisario de la unidad policial, explicó que "al verificar su antecedentes, se estableció que mantenía una orden de detención vigente por el delito de amenazas, como asimismo una medida cautelar de arresto domiciliario total, el que estaba incumpliendo, incurriendo en el delito de desacato".

El oficial también destacó que el detenido registra un amplio historial policial, con un total de 29 detenciones previas.

Finalmente, el sujeto fue puesto a disposición del Ministerio Público para continuar con el procedimiento correspondiente.

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