Detienen a sujeto por disparos y amenazas de muerte en medialuna de Santo Domingo

Un hombre fue detenido por Carabineros en la comuna de Santo Domingo tras ser acusado de amenazar de muerte a otra persona y efectuar un disparo con una pistola de aire comprimido durante un conflicto en el sector rural de El Convento.

El procedimiento se llevó a cabo al interior de la medialuna, luego que personal policial concurriera al lugar tras ser alertado de una discusión entre vecinos.

De acuerdo a los antecedentes del caso, en medio del altercado el imputado extrajo desde sus vestimentas una pistola de aire comprimido y efectuó un disparo en dirección a la víctima, sin alcanzarla, para luego amenazarlo de muerte.

Al encontrarse los hechos en situación de flagrancia, los funcionarios policiales procedieron a la detención del sujeto e incautaron el arma utilizada en el incidente.

Cabe hacer presente que por instrucción del fiscal de turno, el imputado fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía para su respectivo control de detención.

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