Detienen a sujeto por disparos y amenazas de muerte en medialuna de Santo Domingo

El procedimiento se registró al interior de la medialuna de El Convento, donde el imputado habría intimidado a otro hombre en medio de un conflicto en la zona rural de la comuna.
Un hombre fue detenido por Carabineros en la comuna de Santo Domingo tras ser acusado de amenazar de muerte a otra persona y efectuar un disparo con una pistola de aire comprimido durante un conflicto en el sector rural de El Convento.
El procedimiento se llevó a cabo al interior de la medialuna, luego que personal policial concurriera al lugar tras ser alertado de una discusión entre vecinos.
De acuerdo a los antecedentes del caso, en medio del altercado el imputado extrajo desde sus vestimentas una pistola de aire comprimido y efectuó un disparo en dirección a la víctima, sin alcanzarla, para luego amenazarlo de muerte.
Al encontrarse los hechos en situación de flagrancia, los funcionarios policiales procedieron a la detención del sujeto e incautaron el arma utilizada en el incidente.
Cabe hacer presente que por instrucción del fiscal de turno, el imputado fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía para su respectivo control de detención.
PURANOTICIA