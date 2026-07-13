Detienen a sujeto con amplio arsenal, tres vehículos robados, drogas y fuegos artificiales en toma Vista Hermosa de San Antonio

Un hombre de 43 años fue detenido por Carabineros durante un procedimiento realizado en la toma Vista Hermosa de la comuna de San Antonio, donde se recuperaron tres vehículos con encargo por robo y se incautó armamento, municiones, drogas, cigarrillos de contrabando, dinero en efectivo y artículos pirotécnicos.

El operativo se llevó a cabo cuando personal de la 1ª Comisaría de San Antonio acudió hasta el pasaje Junco, en la intersección con Víctor Jara, luego de que el sistema GPS permitiera ubicar un vehículo que había sido sustraído recientemente en Llolleo.

Al llegar al lugar, los funcionarios de la policía uniformada verificaron que el automóvil se encontraba al interior de un inmueble, por lo que ingresaron al domicilio, constatando la existencia de otros dos autos con encargo vigente por robo.

Durante el procedimiento, personal policial incautaron $1.850.000 en efectivo, 2.226 cajetillas de cigarrillos de distintas marcas, una escopeta de fabricación artesanal, una pistola a fogueo calibre 9 milímetros, un revólver a fogueo calibre .38 y un rifle a postones de aire comprimido.

Además, se decomisaron municiones de distintos calibres, entre ellas cartuchos calibre 12, munición calibre .22, 9 milímetros, 5,56 y .38 a fogueo, junto a tres pesas grameras, seis teléfonos celulares y diversas bolsas con una sustancia vegetal de color verde, similar a la marihuana.

En el inmueble también fueron encontrados fuegos artificiales, correspondientes a siete cajas tipo "torta", cuatro paquetes tipo "candelita" y 17 cajas de pirotecnia de estruendo tipo "súper fosforito".

Producto de estos hallazgos, Carabineros detuvo a un hombre de 43 años, quien mantiene antecedentes penales y fue puesto a disposición de la justicia para su respectivo control de detención.

Cabe hacer presente que el procedimiento quedó asociado a los delitos de receptación de vehículo motorizado, tenencia ilegal de armamento y municiones, infracción a la Ley de Aduanas y a la Ley 20.000 de drogas.

PURANOTICIA