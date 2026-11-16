Detienen a sujeto acusado de agredir y amenazar a una mujer pese a tener prohibición de acercamiento en Quillota

Un hombre fue detenido en la comuna de Quillota, acusado de protagonizar un episodio de violencia intrafamiliar y desacatar una medida cautelar de prohibición de acercamiento, luego de ingresar al domicilio de una mujer y presuntamente agredirla y amenazarla con un arma cortopunzante.

El procedimiento se desarrolló en la calle Balmaceda de la comuna, donde funcionarios de Seguridad Pública Municipal llegaron tras recibir una alerta por una posible agresión, mientras realizaban labores de patrullaje preventivo en el sector.

Al ingresar al inmueble, los trabajadores municipales encontraron al sujeto reducido por un familiar de la víctima. Según los antecedentes entregados, el individuo habría ingresado al domicilio pese a mantener vigente una medida cautelar que le prohibía acercarse a la mujer.

Ante esta situación, el personal municipal resguardó a la afectada y mantuvo retenido al hombre hasta la llegada de Carabineros, quienes adoptaron el procedimiento correspondiente. En tanto, la víctima fue trasladada hasta un centro asistencial de la comuna para constatar posibles lesiones.

Desde Seguridad Pública de Quillota recordaron que mantienen disponible la línea telefónica 1528 para atender emergencias y requerimientos de seguridad, con funcionamiento durante las 24 horas del día.

PURANOTICIA