Detienen a pasajero de bus interprovincial en San Antonio tras encontrar 20 vapers con aceite de cannabis en su mochila

Un pasajero de un bus interprovincial fue detenido por Carabineros en San Antonio, luego de que una fiscalización en la ruta 78 permitiera detectar que transportaba 20 dispositivos vaporizadores con aceite de cannabis en su equipaje.

El procedimiento fue desarrollado por personal de la sección OS7 de San Antonio, en el marco de servicios preventivos de fiscalización en la mencionada ruta. Durante la inspección al interior del bus, un ejemplar canino marcó positivamente el equipaje de uno de los pasajeros ante la posible presencia de sustancias ilícitas.

A partir de esa alerta, los funcionarios revisaron una mochila y encontraron 20 vapers con aceite de cannabis, además de 10 baterías electrónicas ajustables.

Ante el hallazgo, Carabineros detuvo a un hombre de 33 años, quien, de acuerdo con los antecedentes policiales, mantenía registros anteriores por robo con violencia, porte de arma cortante y hurto.

El imputado fue puesto a disposición del tribunal por el delito de tráfico de drogas en pequeñas cantidades, quedando el caso en manos de la justicia.

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