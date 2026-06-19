Detienen a mujer por maltrato animal tras rescate de tres perros en Villa Alemana

Tres perros fueron rescatados de una vivienda del sector surponiente de Villa Alemana, atendiendo a una denuncia anónima recibida en el Fono Denuncia Seguro *4242 que luego derivó en una orden de investigar por parte de la Fiscalía Local de Villa Alemana.

En ese contexto, detectives de la Brigada de Investigación Criminal de la PDI realizaron un trabajo coordinado con la Oficina Municipal de Tenencia Responsable de Mascotas, con el objetivo de concurrir a dicho inmueble y constatar la efectividad del delito de maltrato animal. Ante la evidencia de los hechos, los animales quedaron en custodia para ser trasladados a hogares temporales, mientras que el Ministerio Público ordenó la detención de la persona que figura como propietaria de los perros.

La médica veterinaria Viviana Valenzuela, encargada de la Oficina de Tenencia Responsable de Mascotas del municipio, relató que“efectivamente constatamos la presencia del delito, un presunto caso de maltrato animal. Ahora los animales los tenemos en custodia, fueron comisados junto a la PDI y una organización de protección animal que nos colaboró para buscar hogares temporales”.

La profesional detalló que los hallazgos observados son compatibles con una situación de maltrato animal por omisión, caracterizada por una insuficiente y mala provisión de alimentación, deterioro evidente en su salud, ausencia de atención sanitaria, protección ambiental y cuidados veterinarios.

"El lugar estaba en muy malas condiciones, sucio, desordenado, con acumulación de fecas, es decir, no tenía las condiciones de bienestar animal adecuadas para la presencia de tres ejemplares en un espacio reducido”, sostuvo. Respecto a los pasos a seguir como servicio municipal, explicó que “lo que vamos a hacer es entregar el informe a la Policía de Investigaciones para sustento de sus diligencias, y en paralelo vamos a entregar el informe a nuestro Departamento Jurídico para que se pueda presentar la querella por presunto caso de maltrato animal”.

Por su parte, el subprefecto Sergio Gutiérrez, Jefe de la Brigada de Investigación Criminal de Villa Alemana, comentó que los detectives "lograron corroborar a través de los médicos veterinarios que había tres canes enormemente vulnerados y con evidente maltrato animal. Por este motivo se dio cuenta al Ministerio Público, que instruyó la detención de la persona que tenía la tenencia de estos animales, se dio cuenta también de los hechos que motivaron la diligencia, instruyendo el fiscal que la detenida quedara en libertad y apercibida según los términos del Código Procesal Penal”.

Carla Araneda, de la Fundación Brigada Galgos, comentó que "desde la Oficina de Tenencia Responsable me pidieron ayuda porque no se puede actuar si no hay un lugar donde esos perritos puedan estar en caso de tener que sacarlos después de la investigación. Como yo vivo acá en Villa Alemana, he podido colaborar en otros casos y constantemente estamos en comunicación y apoyandoen estas fiscalizaciones”, señaló.

Finalmente, el alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay, destacó que "acá pudimos ver una red virtuosa en la que se desplegaron detectives de Investigaciones, funcionarios municipales y animalistas voluntarios para rescatar a estos perritos, alejarlos del maltrato y buscarles un hogar temporal. Ahora, esperamos que la justicia determine las penas que correspondan frente a un delito que no queremos volver a ver en nuestra comuna”.

PURANOTICIA