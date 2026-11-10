Detienen a guardia de seguridad en Viña del Mar por presentar certificado de capacitación falsificado

Un guardia de seguridad de 64 años fue detenido en Viña del Mar, luego de presentar un certificado de capacitación que contenía irregularidades y cuya falsedad fue confirmada por Carabineros durante una fiscalización.

El procedimiento se desarrolló durante la mañana de este martes 10 de noviembre en el terminal de buses de la Ciudad Jardín, hasta donde llegó personal de la Oficina de Seguridad Privada OS-10 para revisar la acreditación y documentación de los guardias que prestan servicios en el recinto, dependientes de una empresa externa.

Durante la inspección, uno de los trabajadores exhibió su certificado de curso de capacitación como guardia de seguridad. Sin embargo, al revisar el documento, los funcionarios detectaron inconsistencias en su formato y diseño, que levantaron sospechas sobre su autenticidad.

Posteriormente, las irregularidades fueron verificadas a través de la plataforma institucional de Carabineros de Chile, lo que permitió confirmar que el certificado presentado no correspondía a un documento válido.

Ante estos antecedentes, el hombre fue detenido por los delitos de falsificación y uso malicioso de instrumento público. Los antecedentes del procedimiento quedaron a disposición del Ministerio Público.

Desde la Oficina de Seguridad Privada OS-10 recordaron que los certificados oficiales cuentan con mecanismos para comprobar su autenticidad, entre ellos un código de barras y una firma electrónica avanzada, herramientas que permiten verificar la validez de la documentación presentada.

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