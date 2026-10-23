Investigación por ola de robos a casas de Olmué y Limache permite detener a dos delincuentes

Un procedimiento de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 3ª Comisaría de Limache permitió detener a dos hombres chilenos, ambos mayores de edad, por su presunta participación en un delito de robo en lugar habitado en el sector limítrofe entre Limache y Olmué.

El operativo se enmarcó en las diligencias destinadas a enfrentar los delitos que han afectado a los residentes de ambas comunas. Tras su aprehensión, los imputados fueron puestos a disposición de la justicia y quedaron en prisión preventiva, mientras se desarrolla la investigación.

El capitán Felipe Delgado Pérez, comisario de la 3ª Comisaría de Limache, entregó detalles del procedimiento y explicó que las diligencias se concentraron en una zona afectada por este tipo de ilícitos:

"Personal de la Sección de Investigación Policial de la 3ª Comisaría de Carabineros Limache, logró la detención de dos sujetos por el delito de robo en un lugar habitado en el sector limítrofe de las comunas de Limache y Olmué. Lo anterior responde a un trabajo investigativo y focalizado realizado por personal de esta sección ante la ley de alza de robo a viviendas que ha afectado a los vecinos de ambas comunas".

Respecto de los detenidos, el oficial señaló que ambos registran antecedentes asociados a delitos de características similares, los que estarían relacionados con más de dos robos a viviendas:

"Tras la detención, los sujetos fueron identificados como ciudadanos chilenos mayores de edad, quienes mantienen antecedentes por este tipo de delitos vinculados a más de dos robos a viviendas".

Luego del procedimiento, los antecedentes recopilados y los imputados fueron derivados al sistema judicial para continuar con las diligencias correspondientes. En el control de detención, el tribunal determinó la prisión preventiva para ambos sujetos, medida que se mantendrá mientras avanza la investigación de los hechos:

"Tras la detención, tanto los imputados como la evidencia fue presentada al Ministerio Público, quienes la canalizaron al juzgado de garantía en el control de detención, quienes quedaron en prisión preventiva en espera de investigación por parte de esta identidad".

PURANOTICIA