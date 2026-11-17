Dos menores de edad fueron detenidos por su presunta participación en un robo que afectó a tres turistas croatas que se desempeñan en la televisión de su país, en la comuna de Valparaíso.

El procedimiento estuvo a cargo de funcionarios de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 8ª Comisaría Florida y permitió recuperar las especies sustraídas, que posteriormente fueron entregadas a las víctimas.

De acuerdo con los antecedentes entregados por Carabineros, los visitantes fueron víctimas del robo de accesorios desde el interior de un vehículo, luego de que desconocidos rompieran uno de sus vidrios para sustraer las pertenencias.

Tras el hecho, los tres turistas concurrieron hasta la unidad policial para presentar la denuncia ante el Ministerio Público. A partir de estos antecedentes, la fiscal de turno instruyó que personal especializado de la SIP desarrollara las diligencias investigativas para esclarecer el delito y dar con los responsables.

El mayor Felipe Castillo, comisario de la 8ª Comisaría Florida de Valparaíso, explicó que las indagatorias permitieron rastrear una de las especies sustraídas y establecer su ubicación, lo que condujo a la detención de dos personas.

Respecto del procedimiento policial, indicó que "se logra dar con una de las especies, que arroja una ubicación, logrando la detención de dos hombres, menores de edad, uno de los cuales mantiene reiteradas detenciones policiales".

Vale indicar que las especies fueron recuperadas y entregadas a sus propietarios, mientras que los dos adolescentes detenidos quedaron a disposición de la justicia.

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