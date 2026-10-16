Detienen a dos integrantes de «Las Cholas» tras megaoperativo en toma de Cartagena

Dos personas fueron detenidas por Carabineros de la Sección OS7 San Antonio en el marco de una investigación por tráfico de drogas, desarrollada mediante un operativo simultáneo en cinco domicilios de la comuna de Cartagena.

El procedimiento se llevó a cabo en una toma ilegal de terrenos del sector Estación, donde personal policial ingresó a los inmuebles en cumplimiento de una orden de investigar por el delito de tráfico de drogas.

El despliegue contó con apoyo de efectivos del GOPE de Santiago, Valparaíso y Rancagua, además de personal de Control de Orden Público (COP) Valparaíso y de las secciones OS7 de Aconcagua y Valparaíso.

Como resultado de la intervención, fueron detenidos dos ciudadanos chilenos de 29 y 59 años, quienes mantenían órdenes de detención vigentes por el delito de microtráfico de drogas. Según los antecedentes policiales, ambos serían integrantes de la banda criminal conocida como "Las Cholas".

Durante los registros efectuados en los domicilios, Carabineros incautó un arma de fuego con su número de serie borrado, cartuchos calibre 9 milímetros, un cargador de pistola, 77 envoltorios de pasta base de cocaína y dinero en efectivo.

Los dos detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con el procedimiento correspondiente.

PURANOTICIA