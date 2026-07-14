Detienen a dos argentinos que intentaban ingresar armas y municiones de forma ilegal a través del paso fronterizo Los Libertadores

En dos operativos independientes realizados en el Complejo Fronterizo Los Libertadores, personal del Servicio Nacional de Aduanas junto a Carabineros interceptaron y detuvieron a dos ciudadanos argentinos que intentaban ingresar armamentos de fuego y municiones al territorio nacional de forma ilegal.

Ambas causas quedaron a disposición de la Fiscalía, que instruyó el trabajo conjunto de las instituciones fiscalizadoras para el levantamiento de la evidencia.

El primer procedimiento se gestó durante la revisión de un autobús de transporte de pasajeros proveniente de Mendoza con destino a Santiago. Al fiscalizar a uno de los pasajeros, identificado como H.A.G., de 58 años, los funcionarios descubrieron que llevaba elementos adosados a su abdomen mediante una faja.

Tras una inspección minuciosa, se incautaron dos pistolas marca Glock (modelos 17 y 45, calibre 9 mm) que tenían sus números de serie borrados. Además, el imputado transportaba tres cargadores con capacidad para 17 tiros, un cargador rápido y accesorios de empuñadura.

El segundo hecho afectó a un automóvil particular que viajaba desde Córdoba con destino a la comuna de Los Andes. Durante el control, el personal procedió a la revisión del conductor, un ciudadano de 53 años identificado con las iniciales J.A.O..

Al registrar el vehículo, los funcionarios descubrieron una pistola marca Bersa, modelo Thunder 9, calibre 9 mm, la cual se encontraba desarmada y oculta en distintos compartimentos del móvil. Junto al arma, se halló un cargador y un total de 18 municiones calibre 9 mm sin percutar.

El capitán José Miguel Vásquez, subcomisario de la Subcomisaría Los Libertadores (F), manifestó que "los controles en el Complejo Fronterizo Los Libertadores se realizan de manera íntegra por cada una de las instituciones encargadas de dicha función, destacando la cooperación interinstitucional para detectar todo tipo de delitos transnacionales que se puedan cometer y este es un claro ejemplo del trabajo que se está desarrollando en estos casos específicos de manera mancomunada entre el Servicio Nacional de Aduanas y Carabineros de Chile".

PURANOTICIA