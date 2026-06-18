Detienen a 20 integrantes de banda criminal dedicada al robo de cables y baterías de antenas de comunicación en Los Andes

Detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) Los Andes de la Policía de Investigaciones (PDI), en coordinación con el Ministerio Público, detuvieron a 20 personas por los delitos de robo en lugar no habitado reiterado y asociación criminal, quienes se dedicaban al robo de baterías de litio de antenas de comunicación y de cables de cobre desde recintos privados, en diferentes lugares de esta comuna.

Gracias al trabajo de análisis criminal e inteligencia policial efectuado por la PDI, se logró establecer que los imputados utilizaban como modus operandi la ubicación de antenas telefónicas aisladas del radio urbano, vulnerando las medidas de seguridad y sustrayendo las baterías de litio, transformadores, paneles fotovoltaicos, baterías de gel, cables de cobre, elementos electrónicos y equipos convertidores de energía, dañando con ello la infraestructura crítica y sistemas energéticos.

Como parte de la investigación, se determinó que los ilícitos afectaron la continuidad operacional y la prestación de servicio de las empresas abastecedoras, logrando identificar 67 hechos delictivos, teniendo los afectados un perjuicio económico de más de 744 millones de pesos.

En el operativo, además, se incautaron ocho armas, entre pistolas y rifles, mira telescópica, municiones, 789 kilos de material de tipo cobre y cerca de dos millones de pesos en efectivo.

Los imputados fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Los Andes, donde se efectuará la formalización correspondiente.

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