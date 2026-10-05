Detenido por fatal balacera en Rodelillo fue hospitalizado de urgencia tras ser atacado en la cárcel de Valparaíso

El primer detenido por la fatal balacera que se produjo hace cuatro meses en el sector Rodelillo de Valparaíso fue ingresado al hospital Carlos Van Buren tras ser atacado.

El hecho se produjo luego de que el sujeto recibiera una puñalada en el tórax al ingresar a cumplir prisión preventiva al Centro Penitenciario de Valparaíso

El individuo sufrió heridas de gravedad, por lo que se mantiene bajo estado de reserva de salud.

La persona fue detenida por personal de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) Valparaíso, que dio cumplimiento a una orden de captura emanada por tribunales, llevando al imputado a audiencia de formalización por dos delitos de homicidio calificado y siete homicidios frustrados, quedando sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva.

Además, se indaga la participación de tres personas en la fatal balacera registrada en la intersección de pasaje María Labrín con la avenida Rodelillo: "Son tres tiradores, dos dispararon pistolas 9 mm y una .40, que es el arma encontrada en poder del imputado", explicó el fiscal del Sistema de Análisis Criminal (SAC), Germán Klug.

Cabe señalar que un posible ajuste de cuentas asociado a un conflicto de drogas es la principal tesis que baraja el Ministerio Público como móvil de la mortal balacera registrada el pasado 3 de junio en el cerro Rodelillo de Valparaíso, hecho que dejó a dos jóvenes de 19 y 20 años fallecidas, y a otras siete personas con lesiones de diversa consideración, incluso una de ellas quedando en estado parapléjico debido a los impactos de bala recibidos.

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