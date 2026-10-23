Detectan más de US$ 23 mil no declarados en el complejo fronterizo Los Libertadores en Los Andes

El Servicio Nacional de Aduanas detectó dinero en efectivo y cheques no declarados por un monto equivalente a más de US$ 41 mil, en tres procedimientos realizados por equipos de fiscalizadores en las regiones de Valparaíso y La Araucanía.

Según los antecedentes de Aduanas, dos procedimientos se efectuaron en el sector de ingreso de camiones del complejo fronterizo Los Libertadores, en Los Andes. En el primero, al inspeccionar una carpeta con documentos ubicada sobre el tablero de la cabina, un fiscalizador encontró un sobre cerrado que contenía seis cheques al portador por un total de $10.671.779, equivalentes a US$ 11.005,23.

Consultado por el contenido del sobre, el conductor manifestó desconocerlo y señaló que lo había recibido de la empresa para entregarlo en Los Andes. Los documentos no habían sido declarados ante Aduanas.

En el segundo caso de Los Libertadores, durante el control de un camión procedente de Argentina, en un compartimiento superior de la cabina los funcionarios encontraron una carpeta con un sobre que contenía un cheque por US$ 12.400. En este caso, el conductor también indicó desconocer el contenido del sobre y afirmó que se lo habían entregado para trasladarlo a Los Andes.

En ambos casos, los procedimientos fueron informados al Ministerio Público y entregados a Carabineros, además de reportar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

Otro de los casos ocurrió en el paso fronterizo Pino Hachado. Durante la revisión de pasajeros y equipajes de un bus internacional se encontraron US$18.000 en efectivo dentro de un banano que llevaba un ciudadano chileno, monto que no había sido declarado, estaba distribuido en 179 billetes de 100 dólares y dos de 50 dólares.

“Estos controles contribuyen a fortalecer la seguridad fronteriza y la prevención del lavado de activos. Por eso el llamado es a cumplir la normativa y que los viajeros internacionales que transporten dinero, cheques u otro tipo de documentos similares, los declaren al presentarse a los controles aduaneros”, explicó el director de la Aduana Regional de la Araucanía, Danilo Gajardo.

Por su parte, el director de la Aduana Regional de Los Andes, Ángelo Vergara, destacó que “la experiencia de los fiscalizadores para poder detectar este tipo de casos especialmente en el control de vehículos de carga, que es uno de los focos de revisión que siempre estamos fortaleciendo no sólo en Los Andes, sino que también en el resto de las fronteras del país”.

(Imagen: Aduanas)

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