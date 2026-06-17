Destituyen a dirigente gremial que denunció irregularidades al interior del Servicio de Salud de Viña del Mar: acusa persecución política

Luego que el Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota (SSVQ) resolviera la desvinculación del abogado Gustavo Gómez, quien además se desempeñaba como prosecretario de la Asociación de Funcionarios Afusih, su defensa salió al paso de la decisión y anunció la presentación de recursos destinados a revertir la medida, cuestionando tanto el procedimiento como los fundamentos utilizados por la institución.

Cabe hacer presente que el profesional cumplía funciones en el Departamento Jurídica del Servicio de Salud, donde durante el último tiempo estuvo a cargo de materias relacionadas con litigación y contratos administrativos. Pero también es importante recalcar que Gómez denunció una serie de situaciones anómalas registradas al interior de la entidad de salud, las que derivaron en investigaciones –algunas en curso– y desvinculaciones, como por ejemplo la de la exdirectora Andrea Quiero.

En conversación con Puranoticia.cl, el abogado Nicolás Pavez explicó que la situación de su representado aún no está completamente zanjada desde el punto de vista administrativo, señalando que "se dictó la resolución que efectúa la destitución de Gustavo, sin embargo, por particularidades de la norma esa resolución todavía no se encuentra a firme. Nosotros interpusimos un recurso de reposición en contra de la resolución, por lo tanto, está desvinculado en sentido de que se dictó en la resolución respectiva, pero esa resolución todavía no tiene fuerza obligatoria".

Respecto de los argumentos que sustentaron la decisión del SSVQ, el jurista sostuvo que "los motivos tienen que ver con una revisión que se hace exclusivamente para el caso de Gustavo, con el objeto de buscarle algún defecto en su labor profesional. Se encontró muy poco y a partir de eso se hace este procedimiento que desemboca en una conclusión bastante anunciada, con su desvinculación. Ahora, más que los motivos específicos, lo que se hizo fue tratar de encontrarle algún defecto en su labor profesional con el objeto de llegar a esta conclusión que es completamente anunciada".

Asimismo, aseguró que quienes buscaban su salida son "las mismas personas que él denunció. Esto lo descubrimos gracias a la causa laboral que interpusimos contra el SSVQ. Pero acá hubo derechamente una orden de intervenir el Departamento Jurídico, que se da con la llegada de Manuel Urbina, que era el secretario personal de Andrea Quiero. Y a partir de eso se empieza a hacer una –entre comillas– revisión general, que sólo desembocó en la revisión de los aspectos de desempeño profesional de Gustavo y, a partir de eso, se genera esta causa de sumario administrativo que más encima está paralizado hace casi un año, con el objeto de dar una salida a Gustavo".

En la misma línea, Pavez manifestó que "esta persecución política viene fundamentalmente por el hecho de haber denunciado la existencia de esta situación. Esto tiene que ver fundamentalmente con haber soplado, con haber dado la alerta de que efectivamente estaba pasando esto en el Servicio, no como una cuestión político-partidista. En el caso de Gustavo, él se opuso a algo que tenía otro cariz respecto al llenado de los cupos al interior del Servicio".

En cuanto a las acciones que emprenderán para revertir la medida, el abogado explicó que "lo primero es un recurso de reposición, que básicamente es la posibilidad de que la autoridad que dictó el acto que se impugna pueda revisar sus fundamentos, sea por la existencia de nuevos antecedentes o porque derechamente su coherencia interna es floja. En este caso, en particular, aparte de la existencia de los antecedentes, la coherencia interna del documento es bastante mala. Se nota con la lectura que habían antecedentes que ni siquiera fueron parte de la formulación de cargos, pero que fueron considerados para efectos de aplicar una sanción".

Junto con ello, señaló que también buscarán que la revisión sea realizada por una autoridad distinta a la que actualmente encabeza de manera subrogante el servicio. Sobre ese punto, sostuvo que "también estamos haciendo todas las gestiones para que sean terceros quienes revisen estos antecedentes. Acá hay un problema con el hecho de que el director subrogante, el Sr. Aroldo Faúndez, revise esta situación porque él es parte de una querella que está siendo patrocinada por Gustavo Gómez. Debiera ser idealmente el nuevo director, por eso la idea es que sea la misma autoridad, pero no la misma persona. Y claro, si existe alguna situación, tiene que ser revisada de manera objetiva y lamentablemente una persona que está siendo querellada en estos momentos por Gustavo, tiene una causa expresa de abstención".

La defensa del abogado y dirigente gremial desvinculado espera que los recursos presentados permitan revisar nuevamente la resolución adoptada por el SSVQ, mientras insiste en que detrás de la medida existirían motivaciones vinculadas a las denuncias formuladas por Gómez al interior de la institución. Por ahora, el proceso continúa abierto en sede administrativa, a la espera de que la autoridad se pronuncie respecto de las impugnaciones ingresadas por sus representantes.

PURANOTICIA