Más de un centenar de trabajadores de la educación pública de Valparaíso han sido desvinculados de sus funciones, en un proceso que afecta a profesores, asistentes de la educación e incluso psicólogos de establecimientos de la comuna.

La situación fue denunciada desde el Congreso Nacional por parlamentarios y representantes de organizaciones docentes y estudiantiles, quienes atribuyeron estas salidas a los recortes presupuestarios impulsados por el Gobierno.

La denuncia se produce en medio de la discusión de la Ley de Presupuestos y de los cuestionamientos a las medidas de ajuste promovidas por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Según los representantes que concurrieron a la sede del Poder Legislativo, la reducción de recursos está teniendo consecuencias directas en las comunidades educativas, tanto por la disminución de las dotaciones de trabajadores como por los cambios que se implementan en el funcionamiento de algunos establecimientos.

El senador Diego Ibáñez sostuvo que "hemos venido a denunciar los despidos masivos que está sufriendo la educación pública en Valparaíso. Son más de 100 profesores y asistentes de la educación que están siendo despedidos arbitrariamente y eso es fruto de los recortes del ministro Quiroz para la educación pública en Valparaíso, donde se está poniendo en riesgo los derechos de niños, niñas y adolescentes".

El parlamentario del Frente Amplio (FA) agregó que "estamos hablando de una reestructuración total en todos los establecimientos públicos de la comuna, donde se está sometiendo a irregularidades bien graves a los profesores, siendo despedidos a fin de año, de una forma masiva e inusual. Esto es inédito y responde a la imposibilidad de establecer un presupuesto que responda a la educación pública y a las necesidades de niñas, niños y adolescentes".

DISCUSIÓN PRESUPUESTARIA

Uno de los principales llamados de los parlamentarios apunta a la discusión de la partida de Educación en el Congreso. El diputado Jorge Brito recordó que la semana pasada la Cámara rechazó dicha partida y emplazó al Senado a adoptar la misma postura, con el objetivo de que el Ejecutivo reponga los recursos cuestionados.

"La semana pasada logramos el rechazo a la partida de Educación en la Cámara y esta semana instamos a que se rechace también en el Senado y que el Gobierno reponga los recursos que le está quitando a los niños y niñas de todo Chile y especialmente de Valparaíso. Esta situación es insostenible", manifestó.

El también militante del Frente Amplio entregó cifras sobre el impacto que, según indicó, tendría el ajuste en el sistema educativo, detallando que "a nivel nacional, son 1.880 profesores y profesoras menos; en Valparaíso ya son 100 despidos". Junto con ello, mencionó el caso de la Escuela América, ubicada en el cerro Playa Ancha, donde aseguró que existen cursos que están funcionando bajo estas condiciones.

Por este motivo, el exdirigente estudiantil manifestó que "las niñas y niños no pueden pagar el costo de la megarreforma tributaria del ministro Quiroz. Hemos pedido su postergación y que esos recursos vayan en directo a apoyo de la niñez".

Por su parte, el diputado Luis Cuello cuestionó que las medidas se estén aplicando sin considerar sus consecuencias pedagógicas. En ese sentido, expuso que "aquí hay muchas contradicciones y este Gobierno, que prometió empleo, hoy día está despidiendo masivamente a profesores y asistentes. Este es un Gobierno que, sin ningún criterio pedagógico, ha fusionado cursos, está reduciendo la dotación de profesores y asistentes de la educación, y eso ciertamente afecta a niños y niñas".

El legislador del Partido Comunista (PC) también cuestionó duramente al Ejecutivo por el, según acusó, doble discurso que tienen en diferentes temas: "Para los profesores, amenazas y despidos; para los camioneros, todo el dinero del mundo, para ellos presupuesto y recursos, cuando supuestamente no había plata. Entonces, creo que esa contradicción y esa doble moral del Gobierno hay que denunciarla".

IMPACTO NACIONAL

La preocupación también fue expresada por las organizaciones de trabajadores de la educación. Violeta Serey, presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Educación del SLEP Valparaíso, sostuvo que el escenario local forma parte de un problema que se estaría replicando en distintos territorios del país.

"Es relevante dar cuenta de la magnitud del impacto de los recortes presupuestarios que hoy día estamos viviendo a lo largo del país. Es importante destacar que, si bien, hoy estamos acá en Valparaíso y nos hemos organizado y movilizado para denunciar esta situación, esta es una situación transversal que está ocurriendo a lo largo de todo Chile", expresó la dirigenta de los trabajadores de la educación porteña.

En tanto, Alejandra Arévalo, presidenta comunal del Colegio de Profesores de Valparaíso, recalcó que "la situación del presupuesto de Valparaíso está afectando a más de 100 docentes que están siendo desvinculados desde el día de ayer, que ya se nos ha informado un número importante de docentes y asistentes que están siendo informados de desvinculaciones arbitrarias y que, por supuesto, van a afectar el proceso educativo para el próximo año".

SECUNDARIOS SE SUMAN

Los estudiantes secundarios también se sumaron a los reparos y plantearon sus cuestionamientos a los recortes en educación, en particular ante la votación de la Ley de Presupuestos prevista para este miércoles.

Un representante de la Coordinadora de Estudiantes Secundarios de la Quinta Región explicó que "vinimos a posicionarnos en contra de los recortes en educación y a la Ley de Presupuesto que se va a votar el día de mañana para la educación. Y venimos a hacer nuestras exigencias: exigimos que se detengan los despidos a los profesores, exigimos que se acaben los recortes a las becas y a los beneficios y también exigimos certezas, que hemos estado denunciando todo el año".

A su vez, Diana Ávalos, integrante de la Red Nacional de Centro de Estudiantes, llamó a ampliar la movilización más allá de la región de Valparaíso, diciendo que "invitamos a todos los estudiantes, de todas las regiones, porque nos parece fundamental que no se centralice. El movimiento estudiantil va de norte a sur, desde la punta de nuestro país hasta la otra punta. Es súper importante que todos los estudiantes estemos educados. Gobernar es educar".

De igual forma, sostuvo que "venimos de una historia de un país donde un presidente trabajó por los zapatos de los estudiantes, donde se nos dieron computadores. Los computadores no son solamente para hacer las tareas, son un medio para el cual estudiantes que no tienen acceso a internet o a celulares, tengan un espacio".

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