Destacan preparación de Villa Alemana ante sistema frontal tras inspeccionar albergues

El delegado presidencial provincial de Marga Marga, Gonzalo Azancot; la seremi de Bienes Nacionales, Leslie Cornejo; y el seremi de Economía, Cristián Mella, visitaron Villa Alemana para conocer en terreno las medidas implementadas por el municipio frente al inicio del sistema frontal. Junto al alcalde Nelson Estay recorrieron el albergue municipal habilitado en el gimnasio Luis Cruz Martínez y el albergue para personas en situación de calle que comenzó a funcionar hace pocas semanas.

Durante la visita, las autoridades valoraron el trabajo preventivo desarrollado por el municipio para resguardar a la comunidad y destacaron las condiciones del albergue municipal, el que, al momento de la inspección, afortunadamente aún no había debido recibir a familias damnificadas.

La seremi de Bienes Nacionales, Leslie Cornejo, resaltó que "este gimnasio es un ejemplo de albergue y me alegra que un inmueble fiscal tenga este destino. Como Gobierno hemos recibido la instrucción de apoyar a los municipios en todas las gestiones que sean necesarias. Hoy estamos recorriendo nuestros inmuebles fiscales, pero, sobre todo, estamos disponibles para colaborar con el alcalde en lo que requiera. Esperamos que el Gimnasio Luis Cruz Martínez pueda servir para acoger a quienes deban abandonar sus hogares a causa de esta emergencia. Ojalá no sea necesario, pero si ocurre, tendrán un lugar digno donde permanecer".

El alcalde Nelson Estay comentó que "este es un albergue digno que permitirá a las familias enfrentar de manera transitoria una situación compleja, contando con las condiciones y comodidades necesarias. Lo más importante es que sientan que Villa Alemana pone en el centro a las personas y a las familias, y que estamos preparados para responder frente a las emergencias que puedan presentarse".

Por su parte, el delegado presidencial provincial, Gonzalo Azancot, sostuvo que "el llamado es a la cautela, a ocuparse más que a preocuparse y a mantenerse atentos a toda la información que entreguen las autoridades comunales, provinciales y regionales a través de los canales oficiales. Estamos recorriendo toda la provincia y conocemos el nivel de organización de sus municipios. Me siento muy orgulloso porque sus alcaldes están en la primera línea, junto a la comunidad. Se esperan varios días de lluvias y viento, por lo que la responsabilidad y el autocuidado serán fundamentales".

En tanto, el seremi de Economía, Cristián Mella, indicó que "el Gobierno de Chile nos ha pedido recorrer la Región de Valparaíso para colaborar con las autoridades locales y hemos visto con satisfacción que el trabajo preventivo desarrollado por la Municipalidad de Villa Alemana es un verdadero ejemplo. Felicito al alcalde Nelson Estay y a todo el equipo municipal por tener todo preparado en caso de que, ojalá no ocurra, alguna familia necesite un lugar seguro donde resguardarse".

BIENESTAR ANIMAL

Además de valorar las condiciones del albergue del gimnasio Luis Cruz Martínez, las autoridades destacaron que el recinto cuenta con un espacio especialmente habilitado para que las personas puedan resguardarse junto a sus mascotas.

La seremi Leslie Cornejo subrayó que "es un ejemplo, porque las mascotas también son parte de las familias y debemos preocuparnos de ellas. Sé que acá se ha preparado un operativo con los resguardos necesarios para responder de la mejor manera posible".

El alcalde Estay expuso que "nos preocupamos de las mascotas, pero también de los perros comunitarios y de aquellos animales abandonados que hoy están solos. Contamos con una red de hogares temporales; ya hay dos perros comunitarios que fueron recibidos por familias y tenemos cerca de 20 voluntarios inscritos, además del apoyo de tres organizaciones de protección animal que colaboran en esta tarea".

Tras recorrer el gimnasio Luis Cruz Martínez, la comitiva se trasladó al albergue para personas en situación de calle, habilitado hace pocas semanas gracias al convenio suscrito entre la Municipalidad de Villa Alemana y la Seremi de Desarrollo Social y Familia, en el marco del programa Noche Digna, Plan Protege Calle 2026.

PURANOTICIA