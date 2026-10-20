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Desprendimiento de tierra causa el colapso de una casa en cerro Placeres de Valparaíso

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El hecho se produjo específicamente en el sector de calle Las Américas con la Avenida Matta, en medio del sistema frontal que afecta a la zona central del país.

Desprendimiento de tierra causa el colapso de una casa en cerro Placeres de Valparaíso
Martes 20 de octubre de 2026 14:38
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Una vivienda colapsó en el cerro Placeres de Valparaíso, en medio de las fuertes lluvias que caen en la zona central del país.

Producto de un desprendimiento de tierra, la casa cayó hacía una quebrada durante la tarde de este martes.

El hecho se produjo específicamente en el sector de calle Las Américas con la Avenida Matta.

Bomberos informó que la estructura no tenía ocupantes y que la emergencia se dio por superada.

La Central de Gestión de Incidentes del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad Puerto movilizó a las unidades 71, 151, 32 y 143, a "incidente por colapso de vivienda".

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