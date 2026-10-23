Despliegan operativo de seguridad para recuperar espacios públicos en San Felipe

Un operativo coordinado entre la Delegación Presidencial Provincial, el Municipio de San Felipe y Carabineros, se desarrolló en calle Diego de Almagro, con el objetivo de avanzar en la recuperación de espacios públicos y reforzar controles vehiculares.

El despliegue contempló el trabajo conjunto de las distintas instituciones en terreno, abordando materias relacionadas con el orden y la seguridad.

De igual forma, en el operativo se buscó promover el uso adecuado de los espacios públicos por parte de quienes transitan y realizan actividades en el lugar.

Cabe hacer presente que la intervención se enmarca en las acciones de coordinación entre organismos públicos y policías para impulsar medidas orientadas a mejorar las condiciones de seguridad y convivencia en distintos sectores de la comuna.

PURANOTICIA