Despliegan a 72 personas y medios aéreos y submarinos en búsqueda de hombre desaparecido en playa de Viña del Mar

Sin resultados positivos concluyó una nueva jornada de búsqueda de la persona desaparecida en el balneario de Las Salinas, en Viña del Mar, donde equipos marítimos, submarinos, aéreos y terrestres desplegaron un amplio operativo para intentar dar con su paradero.

El procedimiento contempló la participación de 72 personas y un despliegue coordinado de recursos a lo largo del borde costero viñamarino, entre Muelle Vergara y Reñaca. Pese a los esfuerzos realizados durante la jornada, no fue posible localizar a la persona, por lo que las labores se reanudarán con las primeras luces del día.

En el ámbito marítimo y submarino participaron las unidades LSG "Valparaíso", LSG "Quintero" y LSR-4428, además de motos acuáticas y embarcaciones menores. Las tareas bajo el agua incluyeron dos robots submarinos operados remotamente (ROV) y equipos de buzos especializados, que concentraron sus operaciones en los sectores norte y sur de playa Las Salinas.

En estas labores colaboraron integrantes de la Partida de Salvataje, de la Gobernación Marítima de Valparaíso, del Grupo de Respuesta Inmediata (GRI), del GOPE de Carabineros y del Bote Salvavidas de Quintero.

El despliegue también consideró recursos aéreos para ampliar el radio de exploración. Dos helicópteros navales realizaron patrullajes que totalizaron cinco horas de vuelo, mientras que tres drones apoyaron la inspección de sectores costeros de difícil acceso.

En paralelo, patrullas de la Policía Marítima, personal del GRI, equipos municipales de emergencia y grupos de respuesta de San Sebastián y Quintero efectuaron recorridos por tierra a lo largo del borde costero.

De esta manera, el operativo reunió medios navales, policiales, municipales y voluntarios especializados en una búsqueda que continuará durante este jueves, con el objetivo de localizar a la persona desaparecida, un hombre de 39 años.

PURANOTICIA