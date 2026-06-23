Despejan dudas sobre ampliación del Hospital Van Buren y confirman avance simultáneo del proyecto y el Plan Regulador de Valparaíso

Confusión generó una publicación periodística que daba cuenta que la esperada ampliación del Hospital Carlos van Buren de Valparaíso se concretaría sin esperar las modificaciones al Plan Regulador Comunal (PRC) y que contemplaría la construcción de dos torres de sólo tres pisos, ajustándose a la normativa urbanística actualmente vigente en la comuna porteña. Sin embargo, distintos actores involucrados en la iniciativa aclararon que el proyecto no ha renunciado a una ampliación de mayor envergadura, sino que está avanzando a través de dos procesos paralelos y complementarios.

Por una parte, el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio (SSVSA) debe avanzar en las etapas más inmediatas del proyecto, entre ellas la adquisición de los terrenos y la obtención de la Recomendación Satisfactoria (RS) por parte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Para ello, la iniciativa será presentada utilizando las normas urbanísticas actualmente vigentes en la Ciudad Puerto, las cuales permiten edificaciones de hasta tres pisos en el sector donde se emplazará la futura expansión hospitalaria.

Paralelamente, la Municipalidad de Valparaíso continúa impulsando la modificación al Plan Regulador Comunal, proceso que permitirá próximamente ampliar las alturas permitidas en el entorno del establecimiento asistencial y habilitar el desarrollo de una infraestructura hospitalaria de mayor escala en el futuro.

Respecto de este escenario, la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, explicó a Puranoticia.cl que la modificación al instrumento de planificación territorial sigue plenamente vigente en el Municipio que administra y que "busca habilitar la segunda etapa del proyecto: la normalización y ampliación definitiva del hospital, con mayor superficie y más capacidad de atención para los pacientes de Valparaíso y de toda la región. Por lo tanto, no se está optando entre una alternativa u otra".

En esa misma línea, la militante del Frente Amplio (FA) precisó que "se está avanzando desde ya en todo aquello que permite la normativa actual, mientras se desarrolla la modificación urbana que hará posible un proyecto hospitalario de mayor envergadura. Nuestro objetivo es que Valparaíso no pierda más tiempo".

La jefa comunal agregó que el trabajo entre las distintas instituciones involucradas en el proceso continúa desarrollándose de manera coordinada y sostuvo que "sostuvimos una reunión con la Seremi de Vivienda y Urbanismo la semana pasada para seguir trabajando la modificación al PRC, por lo que los compromisos municipales se mantienen intactos y, esperamos, los del Gobierno también. Estamos trabajando en ambas líneas de manera simultánea: destrabar las acciones inmediatas y, al mismo tiempo, generar las condiciones para que el Hospital Van Buren pueda contar en el futuro con una ampliación acorde a las necesidades de la ciudad".

Una visión similar planteó el presidente regional del Colegio Médico, Dr. Luis Ignacio de la Torre, quien explicó a Puranoticia.cl que el avance del proyecto no depende necesariamente de la modificación inmediata del instrumento urbanístico. En ese sentido, señaló que "lo que sabemos es que no es necesario esperar la modificación del Plan Regulador para avanzar en la primera etapa del plan maestro, que consiste en la normalización del Hospital Van Buren mediante tres a cuatro etapas sucesivas. La primera de ellas es la construcción de un centro diagnóstico y terapéutico similar al consultorio de especialidades, pero con un aumento de infraestructura en cuanto a metros cuadrados y con un estándar actualizado a la normativa vigente".

Asimismo, detalló los pasos administrativos que deben cumplirse antes de concretar la adquisición de los terrenos y explicó que "el proyecto se tiene que presentar al Ministerio de Desarrollo Social para que tenga su resolución favorable y, estando esta resolución operativa, se puede comprar el terreno. Dicho esto, la autoridad del Servicio de Salud (Valparaíso - San Antonio) puede firmar una promesa de compraventa que tenga dentro de sus cláusulas que, para concretar la compra se requiere que el proyecto sea evaluado favorablemente por el Ministerio de Desarrollo Social, de tal manera de no comprar un terreno que luego no permita edificar lo que corresponda".

Respecto del desarrollo posterior de la iniciativa, De la Torre subrayó que "una vez hecho ese proyecto, se puede solicitar la modificación del Plan Regulador, lo cual permitirá modificar, por ejemplo, la altura del proyecto original. En otras palabras, desarrollas un proyecto, avanzas con éste y obteniendo los cambios en la normativa, ya con el terreno adquirido, puedes ampliar ese proyecto. Puedes hacer un proyecto modular, que puede ganar unidades adicionales en los pisos, si es que se aprueban estos cambios normativos, de tal manera de cumplir con todas las exigencias".

Además, enfatizó que "tal como lo dijo la Ministra de Salud (May Chomali), para comprar el terreno se necesita primero que el proyecto sea valorado positivamente por el Ministerio de Desarrollo Social y, ese trámite, la presentación del proyecto a esa instancia del Estado, la Ministra lo comprometió para un máximo de 3 meses, que tendría que ser antes de Fiestas Patrias".

Desde el Concejo Municipal de Valparaíso también valoraron el camino adoptado para destrabar el proyecto. El concejal Lukas Cáceres indicó a Puranoticia.cl que "esta es una importante noticia (...) que tiene relación con lo que se ha ido diseñando por parte de los equipos técnicos, tanto del Servicio de Salud como del Municipio, que tiene por objeto adquirir inicialmente los terrenos bajo la normativa actual. Es por eso que se presenta este diseño para obtención de la Resolución Satisfactoria (RS) en el Ministerio de Desarrollo Social, con las dos torres de tres pisos".

El edil del Frente Amplio explicó además que la actual formulación no representa necesariamente la versión definitiva de la ampliación hospitalaria y señaló que "cuando se requiera construir y, por tanto, se deba presentar la RS para la ejecución de la obra, va a requerir una reevaluación por parte del Servicio de Salud, que presente esa revaluación para poder tener infraestructura acorde a la altura que se requiere. No olvidar que el hospital Carlos van Buren hoy día funciona con cerca 44.000 metros cuadrados y tiene un requerimiento de 90.000 metros cuadrados solamente para normalizar y aumentar un poco más la demanda, tener pabellones dignos y finalmente pueden entregar la atención que se requiere en Valparaíso".

Junto con ello, recalcó la importancia estratégica de avanzar rápidamente en la compra de los terrenos y sostuvo que "es relevante dividirlo en fases justamente porque la adquisición de los terrenos o al menos tener el acuerdo de compraventa, y por tanto haber solicitado la RS del diseño para poder generar la compra de los terrenos, evita y protege el sector ante la especulación inmobiliaria que podría darse en caso de que hubiese una aprobación de la modificación del Plan Regulador Comunal en el seccional antes de que se haga la compra del terreno. Entonces esto también tiene como objeto proteger y resguardar el espacio para la construcción del hospital".

Por su parte, el concejal Leonardo Contreras valoró que la iniciativa continúe avanzando, aunque manifestó preocupación por los plazos asociados a la actualización de la normativa urbana. En ese contexto, comentó a Puranoticia.cl que "sin dudas es una buena noticia que el proyecto avance y se firme la compraventa de terrenos para el Hospital Van Buren esta semana, evitando así que se siga especulando y dando información equivocada a la comunidad, pero es inaceptable que tengamos que conformarnos con un diseño de torre de tres pisos sólo por esperar la actualización del plan regulador. Esto no puede significar un retraso de un año y medio".

El concejal de Renovación Nacional sostuvo también que "valoro el esfuerzo técnico para no frenar una tremenda inversión que asciende a $210.000 millones, pero exijo también al Municipio, de una vez por todas, llevar a cabo las modificaciones normativas del Plan Regulador para la ciudad que necesitamos en la actualidad. No podemos seguir con un Plan Regulador del año 1984, no podemos seguir por esto parchando la salud pública por culpa de una Municipalidad que llega tarde a las urgencias de infraestructura de nuestra comuna".

De esta manera, las distintas autoridades y actores vinculados al proyecto en la comuna porteña coinciden en que la ampliación del Hospital Carlos van Buren no ha abandonado la aspiración de desarrollar una infraestructura de mayor escala, sino que actualmente avanza mediante una estrategia por etapas que busca acelerar la adquisición de terrenos y la evaluación técnica del proyecto, mientras continúan las gestiones para modificar el Plan Regulador Comunal y habilitar una expansión hospitalaria acorde a las necesidades futuras de Valparaíso y de toda la región.

PURANOTICIA