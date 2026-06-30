Desempleo en mujeres se mantiene en un impresionante 11,3% en la región de Valparaíso

En 10,2% se ubicó la tasa de desocupación en la región de Valparaíso durante el trimestre marzo – mayo de 2026, de acuerdo a información de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE).

La cifra significó un ascenso de 1,3 puntos porcentuales (pp.) en doce meses, debido al aumento de la fuerza de trabajo (2,2%), mayor al alza presentada por las personas ocupadas (0,6%). Por su parte, las personas desocupadas aumentaron 17,9%.

Respecto al mismo periodo del año anterior, la tasa de participación regional alcanzó 60,0%, con un aumento de 0,7 pp. en doce meses, mientras que la tasa de ocupación se situó en 53,8%, disminuyendo 0,2 puntos porcentuales en un año. Por otra parte, el INE informó que la población fuera de la fuerza de trabajo retrocedió 0,7%.

Si el análisis se hace por género, en los hombres la tasa de desocupación se situó en 9,4%, con un alza de 0,8 pp. en doce meses; mientras que en las mujeres la tasa de desempleo fue de 11,3%, con un ascenso de 2,2 puntos en el mismo período.

PERSONAS OCUPADAS

En doce meses, la estimación del total de personas ocupadas experimentó un ascenso de 0.6%, incidido por los hombres (0,9%) y las mujeres (0,4%).

Los sectores que más contribuyeron al aumento de la población ocupada fueron industria manufacturera (13,6%), alojamiento y servicios de comida (11,2%) y actividades profesionales (18,5%); mientras que, por categoría ocupacional, el ascenso se observó principalmente en las personas trabajadoras por cuenta propia (3,8%) y asalariadas informales (3,0%).

INFORMALIDAD LABORAL

La tasa de ocupación informal se ubicó en 28,8%, con un retroceso de 0,4 puntos porcentuales en un año. Las personas ocupadas informales disminuyeron 0,8%, incididas por las mujeres (-2,4%); y según sector económico, principalmente, debido a comercio (-13,5%) y hogares como empleadores (-13,2%); y, por categoría ocupacional, incidió –entre otras personas– la categoría personal de servicio doméstico (-12,4%).

Cabe hacer presente que la tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial alcanzó 18,6%, con un crecimiento de 0,5 pp. en el período. En los hombres se situó en 16,4% y en las mujeres, en 21,3%. La brecha de género fue 4,9 pp.

PURANOTICIA