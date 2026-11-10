Desde plantas de aguas servidas hasta parques de mascotas: Subdere financiará 14 proyectos en la región de Valparaíso

Una inversión de más de $2.183 millones destinará el Gobierno, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), para financiar 14 proyectos en 13 comunas de la región de Valparaíso, en el marco del plan «Chile Despega». Las iniciativas contemplan obras de mejoramiento de plazas, multicanchas, sedes sociales, pavimentación, alumbrado público y saneamiento sanitario, con el objetivo de fortalecer la infraestructura local y mejorar la calidad en diversos barrios.

Los proyectos beneficiarán a La Calera, Casablanca, Hijuelas, La Cruz, Los Andes, Nogales, San Felipe, Cabildo, Quillota, Catemu, El Quisco, Olmué y Zapallar.

Así lo dio a conocer la seremi de Gobierno de Valparaíso, Rosario Pérez, quien indicó que "entre las iniciativas destacan la reposición de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Villa Alegre, en Catemu; la extensión de redes de alcantarillado en El Quisco; la construcción de un parque de mascotas y áreas infantiles en La Cruz; y la recuperación de espacios públicos y deportivos en distintos puntos de la región”.

La autoridad destacó que “esta inversión demuestra nuestro compromiso con avanzar en soluciones concretas para las necesidades de las comunidades. Son más de $2.183 millones que permitirán mejorar espacios públicos, fortalecer servicios básicos y generar empleos en la región. Queremos que los recursos del Estado lleguen a los barrios y se traduzcan en mejores condiciones de vida para las familias de la región de Valparaíso”.

Uno de los principales efectos esperados de esta cartera de proyectos es la generación de empleos. Las iniciativas serán financiadas mediante el Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) y el Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB) de Subdere, instrumentos que permiten apoyar a los municipios en el desarrollo de infraestructura y servicios comunitarios.

Por su parte, la encargada de la Unidad Regional de Subdere en la región de Valparaíso, Susanne Spicheger, señaló que “estamos muy contentos porque en un trabajo de acompañamiento que hace la Subdere junto a cada uno de los equipos municipales hemos ido logrando levantar esta cartera, que esperamos en las próximas semanas ya estén las obras adjudicándose para ir poniendo estos empleos a disposición de cada uno de los vecinos y obras que van a mejorar la calidad de vida en cada uno de los rincones de nuestras comunas de la región de Valparaíso”.

Estos 14 proyectos contemplan iniciativas que van desde el mejoramiento de plazas y espacios deportivos hasta obras de saneamiento, pavimentación y alumbrado público. De esta manera, el plan «Chile Despega» busca avanzar en inversión pública con pertinencia territorial, fortaleciendo la infraestructura comunal de la región de Valparaíso.

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