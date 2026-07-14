Desconocidos sustraen computadores desde dependencias de la Secretaría Municipal de Valparaíso: casa edilicia anuncia querella

La Municipalidad de Valparaíso anunció la presentación de una querella contra quienes resulten responsables del robo registrado la tarde de este domingo 12 de julio en dependencias de la Secretaría Municipal, ubicadas en calle Salvador Donoso.

Según indicó la casa edilicia a través de una declaración pública, una vez conocidos los hechos se activaron los protocolos correspondientes, concurriendo al lugar personal de Carabineros, Seguridad Municipal y la Secretaria Municipal para constatar lo ocurrido.

Así es como se logró verificar la sustracción de algunos computadores portátiles, mientras que el avalúo de las especies robadas y la forma en que los responsables ingresaron al recinto forman parte de la investigación en curso.

"Como Municipio estamos reuniendo todos los antecedentes para presentar una querella contra quienes resulten responsables", señalaron desde la casa edilicia.

Asimismo, la administración comunal informó que se encuentra revisando las responsabilidades asociadas al servicio de guardias contratado, evaluando la aplicación de las medidas administrativas y contractuales que correspondan.

Entre ellas, no se descarta la aplicación de multas y exigir la restitución de las especies sustraídas, en caso de determinarse incumplimientos por parte de la empresa encargada de la seguridad del recinto ubicado en el plan de la ciudad.

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