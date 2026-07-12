Descartan alcohol y drogas en conductor que protagonizó fatal atropello múltiple en Viña del Mar

Tanto Carabineros como el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, confirmaron que el alcotest y narcotest aplicado al funcionario de Armada que causó la tragedia de Viña del Mar fue negativo, es decir, no hubo consumo de alcohol ni de drogas antes de que el conductor perdiera el control del vehículo en las afueras de la Feria Caupolicán en Gómez Carreño, causando la muerte de seis personas.

En primer lugar, el coronel Jorge Guaita, prefecto de Viña del Mar, expresó que "el examen respiratorio tuvo como resultado 0,0°, lo cual no hace presumir que no venía con algún grado de alcohol. Se desconocen los motivos (del accidente), si fue alguna falla mecánica".

Por su parte, el subsecretario Pavez señaló que "de acuerdo a los informes técnicos y los protocolos que corresponde aplicar, tanto el narcotest como la alcoholemia dieron como resultado que no hay presencia ni de alcohol ni de droga en el caso del conductor del vehículo".

"El Gobierno va a prestar toda la colaboración, tal cual como lo ha dicho el Presidente, para que toda esta lamentable situación se esclarezca", añadió el subsecretario en una actividad junto al servicio de Migraciones.

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