Desborde de canal inunda dos viviendas en Quilpué en medio del intenso sistema frontal

Las intensas precipitaciones asociadas al sistema frontal continúan generando diversas emergencias en la región de Valparaíso, donde una de las situaciones más compleja se registra en la comuna de Quilpué. Allí, además de la evacuación preventiva que se mantiene en la población Argentina por el riesgo de remociones en masa, las lluvias también provocaron el desborde de un canal que terminó inundando dos viviendas.

La emergencia se produjo en un sector que no estaba bajo una orden de evacuación emitida por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred). Sin embargo, el aumento del caudal provocó que el agua ingresara completamente a dos inmuebles colindantes.

Una de las viviendas afectadas corresponde al domicilio de una mujer de 80 años, quien debió ser trasladada por sus familiares para resguardar su seguridad. La otra pertenece a una familia que también sufrió el ingreso del agua tras el desborde.

Esteban, uno de los vecinos damnificados, relató a Meganoticias que "el agua subió, se rebalsó el canal completamente. Yo tuve que evacuar a mis dos hijos en brazos a la casa de mis suegros, que viven una cuadra más allá", agregando que el agua terminó ingresando por completo a su vivienda.

Asimismo, cuestionó la respuesta de las autoridades comunales frente a la emergencia, indicando que "el Municipio no ha dado ninguna instrucción. Dijeron que iban a traer unos sacos de arena, pero ya es tarde porque el agua ya se metió en mi casa".

De cara a las lluvias que aún se esperan para las próximas horas, Esteban manifestó que "ya tengo pérdidas en la casa. Mientras siga esta precipitación y siga cayendo mucha agua, otra vez se va a desbordar esto".

En paralelo, Transporte Informa reportó que gran parte de las calles del centro de Quilpué presentan acumulación de agua, situación que dificulta la circulación vehicular y aumenta el riesgo de accidentes. Por ello, llamó a conducir a baja velocidad, evitar salpicar a peatones y no realizar maniobras riesgosas.

PURANOTICIA