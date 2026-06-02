Desbaratan red que captaba mujeres en Paraguay para explotarlas sexualmente en Chile: cinco sujetos cayeron en Viña del Mar

Detectives de la Agrupación de Alta Complejidad de la provincia de Llanquihue, dependientes de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI Puerto Montt, junto a la Brigada de Lavado de Activos (Brilac), desarticularon una organización criminal transnacional dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual, la cual operaba en diversas regiones del país, entre ellas en Los Lagos.

Se trata de una indagación que nace en el año 2025 por los delitos de asociación criminal, trata de personas y lavado de activos; esto, luego que oficiales detectaran el aumento del comercio sexual clandestino en la ciudad de Puerto Montt.

De acuerdo a los antecedentes policiales, esta estructura –compuesta por ciudadanos extranjeros y chilenos– captaba a mujeres en Paraguay para traerlas a trabajar a Chile, sin embargo, ingresaban al territorio nacional con visa de turista.

Una vez en el país, y aprovechándose su vulnerabilidad, se les cambiaban las condiciones de trabajo, siendo destinadas a la región de Los Lagos para su explotación sexual.

Producto del incremento del patrimonio de la organización –la cual es liderada por una mujer extranjera– se dispusieron nuevos puntos de comercio sexual, esta vez en la región de Valparaíso, específicamente en la ciudad de Viña del Mar.

OPERACIÓN GUARANÍ

Mediante la Operación Guaraní, más de 50 detectives se desplegaron, efectuando siete entradas y registros en las ciudades de Viña del Mar, Santiago, Puerto Montt y Castro, logrando la captura en total de 10 personas vinculadas al ilícito.

De los aprehendidos, cinco fueron en Viña del Mar; dos en la región Metropolitana; uno en el paso Los Libertadores; uno en Puerto Montt y uno en Chiloé.

Asimismo, se incautaron diversos objetos tecnológicos, tal como celulares, notebooks, discos duros y pendrives, además de cuadernos con registros contables y más de 600 mil pesos de dinero en efectivo, sumado a algunos dólares.

Los imputados fueron puestos a disposición de tribunales para su control de detención y formalización por asociación criminal, trata de personas y lavado de activos.

PURANOTICIA