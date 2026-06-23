Desbaratan depósito clandestino de ropa falsificada en pleno centro de Viña del Mar: dos personas fueron detenidas

La fiscalización a un local ubicado al interior de la Galería Carrusel, ubicada en pleno centro de Viña del Mar, permitió desarticular un depósito clandestino de ropa y calzado falsificado de reconocidas marcas, junto con la detención de dos personas por infracción a la Ley de Propiedad Industrial.

Como resultado del operativo coordinado entre la SIP de Carabineros de la 1ª Comisaría de Viña del Mar e inspectores municipales de Seguridad Pública, se incautaron más de 700 especies falsificadas, avaluadas en aproximadamente 32 millones de pesos, las que quedaron bajo custodia policial.

Además, los inspectores cursaron dos infracciones por incumplimientos a la Ley de Rentas Municipales y también se procedió al retiro de un vehículo Mercedes Benz vinculado a las personas detenidas.

La alcaldesa Macarena Ripamonti precisó que “operativos concretos como estos son una señal clara de que en Viña del Mar la seguridad es una prioridad. No trabajamos con palabras al viento ni con promesas vacías, sino con acciones permanentes y resultados concretos. Junto a Carabineros y a los equipos municipales desarrollamos un trabajo constante para dar respuestas claras a la comunidad y poner a quienes delinquen ante la justicia”.

Asimismo, la jefa comunal señaló que “es fundamental cuidar a nuestras familias, entregar tranquilidad a quienes recorren nuestros barrios y centros comerciales, y fortalecer las condiciones para que el comercio local siga creciendo. La seguridad y el desarrollo económico van de la mano, y por eso seguimos impulsando medidas que permitan a Viña del Mar continuar liderando el dinamismo económico de la región. Esa es una labor permanente y uno de los ejes centrales de nuestra gestión, porque entendemos que una ciudad más segura es también una ciudad con más oportunidades, mejor calidad de vida y mayor bienestar para todos sus vecinos”.

Este procedimiento fue el resultado de varias semanas de investigación desarrolladas por Carabineros, contando además con el apoyo logístico, operativo y de cobertura, proporcionado por personal municipal de Seguridad Pública.

Lo anterior refleja la efectiva coordinación existente entre la policía uniformada y el Municipio de Viña del Mar para enfrentar el comercio ilícito y las organizaciones que lo sustentan, buscando resguardar a los comerciantes establecidos que ven afectadas sus inversiones, sus fuentes laborales y la actividad económica por este tipo de delitos.

PURANOTICIA