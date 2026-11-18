Seis personas detenidas, cuatro armas de fuego incautadas y diversas especies recuperadas, dejó un operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) que permitió desarticular a la organización delictual conocida como «Los Miserables», investigada por su presunta participación en 15 robos a domicilios particulares.

El procedimiento fue desarrollado por detectives de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Valparaíso, en coordinación con el Ministerio Público, y contempló intervenciones en los sectores de Forestal (parte alta de Viña del Mar) y el cerro Playa Ancha (parte alta de Valparaíso). Entre los seis detenidos hay tres menores de edad.

La investigación apunta a su vinculación con delitos que afectaron a viviendas de Valparaíso y Villa Alemana, además de María Pinto, en la región Metropolitana.

Como parte de las diligencias, incautaron armamento, municiones y droga, además de recuperar relojes, dinero en efectivo, joyas y artículos electrónicos que serían producto de los robos. El conjunto de las especies recuperadas fue avaluado en más de $5 millones.

El jefe de la unidad especializada de la PDI Valparaíso, subprefecto Julio Maspero, explicó que "este procedimiento es el resultado de diversas técnicas investigativas, que permitieron establecer la vinculación de esta organización criminal con hechos que afectaron a diversas familias".

"Pudimos ser capaces identificar a sus integrantes, quienes además en redes sociales se jactaban de sus ilícitos, y así concretar su detención, junto con la recuperación de especies y la incautación de armamento", complementó el oficial.

En tanto, la jefa de la Región Policial de Valparaíso, prefecta inspectora Polly Ureta, sostuvo que "estos resultados se enmarcan en la estrategia institucional Contra Robos, Organizaciones Criminales y Mercados Delictuales (CROM), iniciativa orientada a fortalecer la investigación y persecución de estructuras criminales dedicadas a los delitos contra la propiedad, mediante el análisis criminal, la inteligencia policial y la coordinación investigativa".

Cabe hacer presente que por instrucción del Ministerio Público, los seis detenidos quedaron a disposición de la justicia para ser formalizados.

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