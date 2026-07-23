Desarticulan banda de microtraficantes en San Antonio: seis detenidos y drogas incautadas

Carabineros del OS7 de San Antonio desarticuló una estructura criminal dedicada al microtráfico de drogas que operaba en el sector de Llolleo Alto, operativo que culminó con la detención de seis personas.

El procedimiento se desarrolló en el marco del plan estratégico "Barrios Críticos", impulsado por el Departamento Antidrogas de Carabineros, luego de una investigación que permitió reunir los antecedentes necesarios para solicitar una orden judicial de entrada, registro e incautación de dos inmuebles utilizados, presuntamente, para el acopio y comercialización de drogas.

"Conforme al plan operativo estratégico 'Barrios Críticos', personal especializado dio cumplimiento a la orden judicial de entrada, registro e incautación a dos inmuebles ubicados en el sector de Llolleo Alto", confirmaron desde la institución policial tras concretar las diligencias.

Durante los allanamientos, Carabineros detuvo a una mujer y cinco hombres, todos mayores de edad y con antecedentes policiales.

"En ambos domicilios fueron detenidos una mujer y cinco hombres, todos con amplio prontuario policial, en su mayoría por delitos de mayor connotación social", detallaron las autoridades, agregando además que "uno de los imputados mantenía una orden vigente de aprehensión por el delito de receptación de vehículo motorizado".

En el procedimiento, los efectivos policiales incautaron marihuana, pasta base de cocaína y clorhidrato de cocaína, además de dinero en efectivo, que sería producto de la venta de drogas, y diversos elementos utilizados para la dosificación y comercialización de sustancias ilícitas.

Por instrucción del Ministerio Público, los seis detenidos fueron puestos a disposición de la justicia para enfrentar su respectivo control de detención durante la presente jornada.

PURANOTICIA