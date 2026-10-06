Desalojo de la toma Yevide en San Felipe se aplaza por duelo de Carabineros y lluvias

El desalojo de la toma Yevide, en San Felipe, fue aplazado por 24 horas y finalmente se realizará este jueves 8 de octubre, luego de que las autoridades determinaran postergar el procedimiento que estaba programado inicialmente para esta jornada.

La medida fue adoptada considerando, por una parte, el duelo institucional de Carabineros tras el asesinato del sargento 2° Jaime Ariel Urrea Burgos en un procedimiento policial en Quilleco y, por otra, el sistema frontal anunciado en la zona.

El delegado presidencial provincial de San Felipe, Sebastián Caldera, confirmó que la medida no implica suspender el procedimiento judicial, sino únicamente modificar su fecha, señalando que "el desalojo se mantiene, pero se aplaza 24 horas". La autoridad explicó que también se tuvo en consideración la situación de las personas que aún permanecen en el asentamiento, indicando que "por empatía con la gente que aún queda por desalojar, no la vamos a desalojar con el sistema frontal".

El procedimiento será encabezado por la Delegación de San Felipe y contará con la participación de Carabineros, Municipalidad y Esval, empresa propietaria de los terrenos involucrados. De acuerdo con los antecedentes entregados por las autoridades, la intervención podría extenderse hasta el viernes, debido al número de personas que deben abandonar el lugar y al proceso de desarme de las construcciones.

La planificación contempla la participación de equipos municipales y del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Durante los días previos al procedimiento se han realizado labores de coordinación y levantamiento de información sobre las condiciones existentes en el asentamiento, incluyendo una revisión mediante drones.

Cabe hacer presente que la intervención en la toma Yevide se desarrolla en el marco de una resolución judicial relacionada con el delito de usurpación de inmuebles y afecta a dos terrenos de propiedad de Esval, correspondientes a los lotes A1 y A3, con superficies de 62 mil y 12 mil metros cuadrados, respectivamente.

PURANOTICIA