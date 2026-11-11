Desalojan terreno tomado en Valparaíso y retiran dos motos con encargo vigente: hallaron especies vinculadas al comercio ilegal

Un terreno ocupado irregularmente en el pasaje Prieto, a una cuadra de avenida Argentina, en la comuna de Valparaíso, fue desalojado mediante un operativo coordinado entre la Municipalidad y Carabineros de la 8ª Comisaría, luego de que la comunidad denunciara la ocurrencia de delitos e incivilidades en el sector.

Durante el procedimiento, además de avanzar en la recuperación de los espacios comunales, se encontraron especies vinculadas al comercio informal y se retiraron dos motocicletas que mantenían encargos vigentes. Una de ellas registraba un encargo por robo, mientras que la otra tenía uno por apropiación indebida.

Desde Seguridad Pública del Municipio de Valparaíso explicaron que la intervención respondió a las denuncias recibidas tanto por la Municipalidad como por Carabineros, debido a situaciones que afectaban la seguridad y convivencia en el sector.

"Se está desarrollando un desalojo de una toma de terrenos, donde el Municipio y Carabineros está realizando esta labor. Dentro de este terreno tomado se han encontrado especies ligadas al comercio informal y además la Municipalidad y Carabineros habían recibido denuncias sobre delitos e incivilidades en este sector del pasaje Prieto", señalaron desde la unidad municipal.

El despliegue también contempló la participación de un servicio especializado canino, que realizó labores de detección de drogas al interior del terreno ocupado.

Desde el municipio indicaron que este tipo de intervenciones busca recuperar espacios públicos, prevenir incivilidades y fortalecer las condiciones de seguridad en distintos sectores de la comuna, mediante el trabajo coordinado con Carabineros.

En esa línea, recalcaron que continuarán las acciones conjuntas con Carabineros para "recuperar espacios y avanzar hacia una ciudad más segura, ordenada y limpia".

PURANOTICIA