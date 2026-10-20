Derrumbe de una vivienda, diversas inundaciones y rutas cortadas marcaron el paso del temporal en la región de Valparaíso

El derrumbe de una vivienda en el cerro Los Placeres de Valparaíso, inundaciones en distintos puntos de la región y una ruta interrumpida en la comuna de Puchuncaví, forman parte del primer balance entregado por el delegado presidencial regional, Manuel Millones, respecto del paso del intenso sistema frontal que afecta este martes 20 de octubre a la zona central del país.

La autoridad informó que se han registrado situaciones puntuales en Valparaíso, Quillota y La Cruz, además de inundaciones en sectores de Concón y Quilpué que, según indicó, corresponden a lugares que habitualmente enfrentan este tipo de problemas durante episodios de precipitaciones.

A estas emergencias se suman hechos que están siendo monitoreados en la provincia de Petorca. En tanto, en la localidad de Maitenes, comuna de Puchuncaví, el agua provocó que una ruta quedara intransitable, obligando a interrumpir el tránsito por esa vía.

"Tenemos hechos puntuales en Valparaíso, con el derrumbe de una casa. Tenemos situaciones que acontecen en Quillota y La Cruz. Hay situaciones puntuales en Concón de inundación, en los mismos lugares que se inundan siempre, al igual que en Quilpué. En la provincia de Petorca también tenemos algunos hechos que nos interesa monitorear", detalló la primera autoridad de Gobierno en la región.

De igual manera, el delegado presidencial agregó que están a la espera de los reportes que deben entregar las delegaciones provinciales para contar con mayores antecedentes sobre la situación en sus respectivos territorios.

En contraste, indicó que hasta el momento no se han reportado situaciones complejas en las provincias de San Felipe y Los Andes que hagan necesario un apoyo adicional de las delegaciones presidenciales provincial o regional.

INSUMOS Y APOYOS

Respecto de la respuesta frente a las contingencias, sostuvo que la cantidad de agua caída se encuentra dentro de lo estimado y aseguró que existe disponibilidad de insumos para atender las necesidades que puedan surgir en los municipios afectados.

Según explicó, Senapred adquirió equipamiento solicitado por los gobiernos comunales: "Eso ya está ofertado y, por tanto, la Delegación Regional y las provinciales están en contacto permanente con los municipios, si se requiere alguna ayuda adicional, por ejemplo, alguna maquinaria o motobomba", señaló Millones.

Asimismo, los servicios se encuentran activados y que existe disponibilidad de personal y maquinaria para responder si las condiciones lo hacen necesario.

En ese contexto, indicó que la Armada forma parte del Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) contemplado en el plan de emergencia y que mantiene dispuestos alrededor de 80 funcionarios, además de maquinaria. También mencionó la disponibilidad de recursos del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la posibilidad de recurrir a personal del Ejército o de la Armada si la situación lo justifica.

RÍOS Y ESTEROS

Otro de los focos de preocupación está puesto en los deshielos cordilleranos y el comportamiento de los cursos de agua, ante el riesgo de aluviones o remociones en masa producto de las precipitaciones.

Millones destacó "estamos monitoreando los deshielos, ahí es clave el rol de la DGA, que es la que pudiera alertarnos si es que hubiera algún tipo de aluvión o remoción en masa, para efectos de alertar la evacuación en las zonas que estén a lo largo del río Aconcagua".

El seguimiento también considera los esteros de Viña del Mar, Reñaca y Quilpué, entre otros cursos de agua de la región de Valparaíso.

En caso de que las condiciones lo requieran, la autoridad señaló que se podrá disponer de maquinaria del Ministerio de Obras Públicas (MOP), particularmente para atender eventuales contingencias en sectores cordilleranos.

PASO LOS LIBERTADORES

El delegado también se refirió a la situación del paso fronterizo Los Libertadores, que continúa cerrado debido a las condiciones climáticas existentes.

Según indicó la primera autoridad de Gobierno, "el paso fronterizo se evalúa día a día si efectivamente se puede abrir o no. Continúa cerrado. Esperamos un reporte a las 20:00 horas para ver si mañana se puede aperturar o el jueves".

Por último, Millones expresó que la reanudación de las labores de búsqueda del cuerpo del montañista desaparecido está prevista para el jueves, siempre que las condiciones meteorológicas permitan desarrollar el operativo.

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