El tránsito por la ruta F-30-E, a la altura del cruce con el Camino Viejo a Horcón, fue completamente rehabilitado luego de la emergencia provocada por un derrame de sustancias químicas en una empresa de áridos del sector de La Greda, en Puchuncaví.

Según informó el municipio, durante el procedimiento el Grupo de Trabajo Operacional de Materiales Peligrosos (GTO HAZMAT) de Bomberos, realizó mediciones y evaluaciones especializadas, identificando la presencia de Proclear y otros productos químicos.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, la sustancia derramada correspondería a un polímero que no tendría características corrosivas ni generaría gases.

A partir de estas primeras evaluaciones, la Municipalidad de Puchuncaví indicó que no existiría riesgo para la salud de las personas ni afectación al medio ambiente.

Sin embargo, la fiscalización realizada en las instalaciones permitió constatar que la empresa no contaba con los permisos correspondientes para desarrollar las actividades involucradas. Por esta razón, el Municipio de Puchuncaví cursó infracciones conforme a la normativa vigente y a la Ordenanza Municipal de Aseo y Ornato. La Seremi de Salud también aplicó sanciones dentro de sus atribuciones.

En paralelo, se constituyó el Comité Comunal para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid), encabezado por el alcalde Marcos Morales, donde se evaluaron las medidas adoptadas y la coordinación entre los organismos que participaron en la emergencia.

Como medida preventiva, además, se determinó el término anticipado de las clases en la Escuela Básica de La Greda, con el propósito de resguardar a estudiantes y funcionarios del establecimiento.

Con el término de las labores de los equipos de emergencia y la rehabilitación de la ruta, la Municipalidad de Puchuncaví agradeció el trabajo de Bomberos, Carabineros, los organismos competentes y los equipos municipales que participaron en el procedimiento.

PURANOTICIA