Denuncian nuevo espectáculo mediático de ministro Poduje en El Olivar en Viña del Mar

Un nuevo escándalo tuvo lugar en el sector de El Olivar en Viña del Mar, el cual nuevamente tuvo como protagonista al ministro de Vivienda Iván Poduje, quien en medio del intenso sistema frontal que afecta a gran parte del país, visitó la zona.

El titular de vivienda se apersonó específicamente las viviendas paralizadas hace ya varios meses, las que registraban aproximadamente un 50% de avance y cuyos trabajos de terminación y afianzamiento no pudieron ser ejecutados, por cuanto las faenas fueron paralizadas por instrucción del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en abril pasado.

Fue ahí cuando Poduje mantuvo un tenso cruce con el abogado de la constructora San Sebastián, Jaime Barrientos, a quien incluso le preguntó por su pasado político.

Desde la propia constructora aseguran que “las dificultades observadas en esta jornada son consecuencia directa de dicha paralización. De haberse permitido la continuidad de los trabajos, los paneles habrían sido debidamente afianzados y las obras concluidas conforme a la planificación técnica de la constructora. La decisión del Ministerio de Vivienda de suspender las faenas es la única razón por la cual hoy existen estructuras inconclusas expuestas a las condiciones climáticas extremas registradas en la zona”.

La molestia de la constructora aseguran que se debe a que “resulta especialmente preocupante que se exhiban públicamente estas obras sin terminar, omitiendo que su estado de inconclusión obedece precisamente a una decisión adoptada por la propia autoridad, utilizando estas imágenes para intentar instalar conclusiones anticipadas respecto de responsabilidades que aún se encuentran siendo investigadas”, asegurando además que “las obras 100% terminadas en dicho sector, han respondido adecuadamente a las exigencias constructivas. Las 55 viviendas concluidas y listas para ser habitadas, ubicadas a escasos metros de las estructuras afectadas, no han registrado daños ni problemas derivados del sistema frontal y se encuentran en perfectas condiciones”.