Denuncian ante Contraloría que el Hospital Fricke de Viña del Mar usó desde 2019 un sistema paralelo para evaluar a funcionarios

Un sistema informático utilizado por el Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar para evaluar a funcionarios contratados a reemplazo motivó una denuncia por eventual ilegalidad, luego de que la Federación Intergremial de Funcionarios del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota-Petorca advirtiera que el mecanismo operaba al margen de las normas que regulan la calificación de los trabajadores del sector público.

La controversia no se limita al uso de una plataforma para organizar propuestas de personal que debía cubrir ausencias temporales. Según los antecedentes recopilados por la organización –a los cuales también pudo acceder el equipo de Puranoticia.cl–, el sistema también permitía registrar evaluaciones de desempeño de quienes realizaban esos reemplazos, incluyendo observaciones de sus jefaturas y una calificación sobre si eran "recomendables" para futuras contrataciones.

La Federación cuestiona que el establecimiento de salud de calle Álvarez haya implementado un procedimiento paralelo al sistema de evaluación establecido en el Estatuto Administrativo, situación que, a su juicio, podría abrir espacio a "decisiones arbitrarias" y "afectar los derechos de los trabajadores". Por este motivo, acudieron a presentar una denuncia ante la Contraloría Regional de Valparaíso y llevaron el caso directamente a la dirección del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota-Petorca.

Los antecedentes se conocieron a fines de octubre, cuando la Asociación Histórica de Funcionarios del Hospital Gustavo Fricke obtuvo información sobre el funcionamiento de esta herramienta mediante una solicitud de transparencia. En su respuesta, fechada el 27 de octubre de 2026, el recinto reconoció la existencia del sistema y explicó que era utilizado para gestionar propuestas de funcionarios destinados a cubrir vacantes temporales, como aquellas generadas por licencias médicas o feriados.

Sin embargo, la información entregada también daba cuenta de que la plataforma incorporaba registros de evaluación de los trabajadores de reemplazo. Estas calificaciones eran realizadas por jefaturas o supervisores e incluían comentarios sobre el desempeño de cada persona, además de una definición respecto de su eventual recomendación para futuras contrataciones. El sistema, incluso, permitía generar un documento de evaluación para su almacenamiento y posterior firma.

Uno de los antecedentes incluidos en la presentación corresponde a un registro sobre una trabajadora. En él se consignaban observaciones sobre su desempeño y se señalaba que, pese a su buen rendimiento, sus ausencias intermitentes afectaban la dinámica del servicio de medicina. De acuerdo con la denuncia, posteriormente se le comunicó telefónicamente que no continuaría en el cargo que desempeñaba.

Para la organización gremial, el problema de fondo es que las evaluaciones de los funcionarios públicos están sujetas a un marco normativo específico y no pueden ser reemplazadas por mecanismos creados por cada establecimiento. En ese sentido, sostiene que el sistema del Hospital Dr. Gustavo Fricke no contaba con las garantías de imparcialidad y regulación exigibles para un proceso de esta naturaleza.

La situación adquirió otro elemento de preocupación cuando el hospital aprobó, también el 27 de octubre, mediante la Resolución Exenta N° 4490, el «Manual de usuarios sistema informático de propuestas». Según los antecedentes de la denuncia, ese documento otorgó respaldo administrativo a una herramienta que funcionaba desde enero de 2019, por lo que su aprobación tuvo efectos retroactivos.

La Federación cuestionó esa decisión invocando el artículo 52 de la Ley N° 19.880, que regula la retroactividad de los actos administrativos y establece que esta solo puede operar cuando produce consecuencias favorables para los interesados y no perjudica a terceros. La resolución –según el gremio– no podía utilizarse para validar retrospectivamente un procedimiento contrario a la normativa vigente.

En la presentación ingresada ante la Contraloría Regional de Valparaíso, el presidente de la Federación Intergremial, Gustavo Gómez Atabales, solicitó que el organismo fiscalizador examine la legalidad del sistema y determine las medidas que correspondan. Entre ellas, pidió que, si se establece la existencia de irregularidades, se instruya al hospital iniciar una investigación sumaria. La organización advirtió que el mecanismo podría haber involucrado a más de 2.000 trabajadores.

En paralelo, se abordó el caso directamente con el director del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota-Petorca, Alfredo Molina Naves, durante su participación en una mesa política en la que se reúnen las distintas organizaciones gremiales. Según informó, tras exponer los antecedentes, la dirección del SSVQP comunicó que, por decisión de su director, se instruyó al Hospital Gustavo Fricke dejar de utilizar el sistema.

A través de una declaración pública, la Federación Intergremial fue categórica al cuestionar la legalidad del mecanismo utilizado por el Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar. En su declaración pública sostuvo que "autorizar la existencia de un sistema alternativo de evaluación es un acto ilegal", ya que, según planteó, "el proceso de evaluación de los funcionarios públicos se encuentra reglado en el estatuto administrativo y a la autoridad le queda prohibido establecer otro distinto".

El gremio también advirtió sobre los riesgos de este procedimiento paralelo, señalando que "un proceso alternativo de evaluación no garantiza imparcialidad y da lugar a decisiones arbitrarias y antojadizas". Asimismo, la Federación comunicó que recibió como respuesta la instrucción de poner término al uso de la plataforma en el hospital.

Finalmente, la organización destacó esa determinación y reafirmó su postura, indicando que "valoramos la decisión de instruir el cese de este sistema de evaluación; reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos de las y los funcionarios, el respeto irrestricto a la legalidad y la erradicación de toda práctica administrativa que abra espacios a la arbitrariedad".

Consultado por el tema, desde el Hospital Dr. Gustavo Fricke señalaron a Puranoticia.cl que "mediante ordinario N°324 de fecha 30 de abril del 2026 el establecimiento dio respuesta formal y remitió la totalidad de los antecedentes disponibles al oficio N°76163 de la Contraloría General de la República (CGR), recibido el 20 de abril del mismo año. A la fecha, el establecimiento se encuentra a la espera del pronunciamiento y resolución por parte del órgano contralor".

PURANOTICIA