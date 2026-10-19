Denuncian ante Contraloría fallas reiteradas en ascensores del Hospital Fricke de Viña del Mar y apuntan a millonaria deuda con empresa

Una denuncia presentada ante la Contraloría Regional de Valparaíso puso bajo cuestionamiento la gestión del contrato de mantención correctiva de los ascensores del Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar, debido a una serie de fallas reportadas durante los últimos meses y a una deuda que, según lo expuesto, el recinto mantendría con la empresa a cargo del servicio.

La presentación fue realizada por Gustavo Gómez Atabales, prosecretario y abogado de la asociación de funcionarios Afusih, quien solicita al organismo fiscalizador revisar eventuales infracciones al deber de administrar eficientemente los fondos públicos, vinculadas al contrato suscrito mediante trato directo con Ascensores Schindler Chile S.A.

De acuerdo con la denuncia, el acuerdo contempla un presupuesto disponible de 2.000 UF para la mantención correctiva de los ascensores durante un período de 24 meses.

FALLAS REITERADAS

El escrito al que accedió Puranoticia.cl describe una serie de problemas que habrían afectado principalmente a los núcleos 2, 3 y 4 de ascensores del establecimiento de salud viñamarino, con episodios de indisponibilidad de equipos, desperfectos en sus puertas y fallas en los sistemas de emergencia.

Entre los antecedentes mencionados, se indica que el 16 de junio se reportó que solo había un ascensor operativo por núcleo. Ese mismo día, una funcionaria habría quedado atrapada durante al menos cuatro minutos en un equipo del núcleo 3, cuyo botón de emergencia, según lo informado, no funcionaba.

Tres días después, el 19 de junio, se comunicó que en ese mismo sector solo había un ascensor en funcionamiento y que el equipo derecho presentaba problemas en el cierre de sus puertas, las que debían ser forzadas manualmente en cada piso. Según el documento, esta situación se arrastraba desde hacía meses.

El 6 de julio, en tanto, se informó que los dos ascensores del núcleo de entrada del hospital estaban fuera de servicio al mismo tiempo.

Los reportes habrían continuado durante los meses siguientes. La denuncia señala que el 28 de agosto la botonera del cuarto piso del núcleo 3 llevaba semanas averiada y que el 1 de septiembre se registraron al menos cinco episodios de caídas de ascensores entre los núcleos 2 y 4, con activación de los sistemas de frenado.

Según lo expuesto por el denunciante, algunos funcionarios afectados debieron acudir al Instituto de Seguridad del Trabajo (IST) por lesiones descritas como "latigazo". Ese mismo día, a las 19:54 horas, se informó que ninguno de los dos ascensores del núcleo 3 estaba operativo.

MILLONARIA DEUDA

Otro de los puntos centrales de la presentación apunta a la situación financiera del contrato de mantención. Gustavo Gómez Atabales señala que, durante una reunión realizada el 4 de septiembre entre representantes de los trabajadores y un delegado de Schindler, con la mediación del relacionador laboral del hospital, Marcelo Olivares, se les informó que el recinto mantenía una deuda de $40 millones con la empresa por concepto de mantención correctiva.

Según el documento, en ese encuentro también se habría señalado que existía un acuerdo entre ambas partes para que la compañía dejara de realizar reparaciones cuando la deuda alcanzara dicho monto.

El denunciante sostiene que esa condición no estaría regulada en el contrato y plantea que, considerando el estado de los equipos, la deuda podría superar los $40 millones. Sin embargo, la presentación no entrega una cifra exacta del eventual monto adeudado.

Estos antecedentes podrían dar cuenta de problemas en el cumplimiento de las obligaciones contractuales y en la administración de los recursos públicos, con consecuencias para la seguridad de quienes utilizan los ascensores.

Para respaldar su planteamiento, cita los dictámenes N.º 18.850 de 2017 y N.º 7.561 de 2018 de la Contraloría General de la República, referidos, respectivamente, a la gestión eficiente y eficaz del patrimonio público y a la necesidad de contar con financiamiento suficiente para las contrataciones, además de organizar oportunamente los procedimientos de recepción y pago.

CUESTIONAN CONTRATACIÓN

La denuncia también incorpora cuestionamientos a la contratación de Héctor Soto Aravena, quien se desempeñó como subdirector de Inversiones del Servicio de Salud y habría ingresado al Hospital Gustavo Fricke el 1 de septiembre.

Según el escrito, cuando Soto comenzó a trabajar en el recinto, la plaza funcionaria para la que fue contratado aún no existía. La presentación sostiene que la unidad correspondiente fue creada recién el 7 de octubre, 37 días después de su ingreso.

El denunciante vincula esta situación con el cambio de administración y menciona que la contratación se produjo 18 días antes de la llegada del nuevo director del Servicio de Salud. A partir de esos antecedentes, plantea que el nombramiento podría responder a razones políticas y no a una necesidad efectiva del hospital.

Cabe hacer presente que estas afirmaciones forman parte de los cuestionamientos incluidos en la presentación y no constituyen, por sí mismas, conclusiones de la Contraloría sobre eventuales irregularidades. De igual forma, Gustavo Gómez Atabales solicitó tener por formulada la denuncia, que apunta tanto a la gestión del contrato de mantención de ascensores como a la contratación del exejecutivo.

CRÍTICA POLÍTICA

A partir de todo lo denunciado, Puranoticia.cl conversó con el denuncianto, quien señaló que "en el Fricke se está gestionando de tal manera que los últimos dos años apareces en el último lugar del ranking, el peor hospital del ranking elaborado por la Subsecretaría de Redes, y a nivel nacional está en las últimas posiciones, es el sexto más malo de Chile. Y en ese marco tienes una deuda de 40 millones de pesos con la empresa que repara los ascensores y que eso ha provocado que no estén funcionando los ascensores y hasta incluso que se caigan, que bajen pisos".

Gustavo Gómez precisó que junto a esta "muestra de una crisis", llega Juan Carlos Gac a la Dirección del recinto de salud viñamarino para "contratar y crearle una unidad a un exfuncionario de Andrea Quiero, a un exmilitante PPD".

"Eso evidentemente no puedo decírselo a la Contraloría, que está para interpretar contratos administrativos y otras funciones, pero esta es una queja política que es interesante que la gente la conozca porque ya basta de la gestión del Fricke, si de verdad su gestión es pésima. En el Hospital Fricke hay una inversión millonaria 12.000 millones de pesos, entonces indigna", sentenció el dirigente.

RESPUESTA DEL HOSPITAL

Una vez conocidos todos estos antecedentes, Puranoticia.cl consultó al Hospital Dr. Gustavo Fricke, que respondió por escrito a través de su Subdirección de Operaciones (SDO), informando sobre el estado actual de su sistema de ascensores.

En materia de cumplimiento normativo y mantenimiento, señalaron que "todos los ascensores del recinto cuentan con sus mantenimientos preventivos al día, cumpliendo estrictamente con las exigencias contempladas en la legislación vigente (Ley N.º 20.296)".

Respecto al estado operativo de la flota, se indicó que "de los 17 elevadores con los que cuenta el hospital, 15 se encuentran plenamente operativos. Respecto a los dos equipos restantes (un montacamillas y un montacargas), las fallas técnicas fueron debidamente diagnosticadas por la empresa en convenio y sus repuestos se encuentran actualmente en proceso de importación".

Sobre la supervisión y seguridad, el hospital informó que "los equipos técnicos del establecimiento monitorean de forma continua el correcto funcionamiento de la totalidad de los elevadores, a través de una estación de trabajo ubicada en la sala de control centralizado, velando por el estricto cumplimiento de los estándares de seguridad".

Del protocolo ante cortes de energía subrayaron que "frente a interrupciones intempestivas del suministro eléctrico, el sistema de seguridad de los ascensores se activa de forma automática, interrumpiendo la marcha y bloqueando las puertas por protección. Ante estos eventos, se activa de inmediato el protocolo estandarizado para la maniobra de rescate manual de los pasajeros de manera segura".

Finalmente, sobre la relación contractual y pagos, precisan que "el contrato con la empresa Ascensores Schindler Chile S.A. (representante legal de la marca de elevadores con la que cuenta el hospital) se mantiene vigente y en regular funcionamiento, contando con un mecanismo de pago formal que opera dentro de un plazo establecido tras el proceso de facturación, proceso que está en constante monitoreo por nuestras autoridades".

PURANOTICIA