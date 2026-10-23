Denuncia ciudadana activa operativo por derrame de aceite en roqueríos de Papudo

Una denuncia ciudadana por derrame de hidrocarburos movilizó este viernes a equipos de la Municipalidad de Papudo y personal de la Armada de Chile hasta el sector El Conquistador, donde se activó un operativo para investigar el origen de la sustancia y prevenir eventuales daños ambientales en el borde costero de la comuna.

La alerta permitió el rápido despliegue de los equipos de emergencia y medio ambiente municipal. Una vez en el lugar, personal de la Policía Marítima realizó la toma de muestras para identificar la composición del material detectado y determinar si efectivamente corresponde a hidrocarburos.

Paralelamente, se iniciaron labores de limpieza tanto en el agua como en las rocas del sector, con el objetivo de contener la presencia de la sustancia y reducir los riesgos de una eventual dispersión hacia otras zonas del litoral.

El capitán de Puerto de Quintero, Rafael Quijada, señaló que "de acuerdo con los antecedentes iniciales, se trató de un recipiente de aproximadamente 20 litros, que contenía una sustancia correspondiente a aceite usado, la cual estaba derramando sobre un sector de roqueríos, generando riesgos para de contaminación para el medio ambiente marino".

De igual forma, expuso que "ante esta situación, la autoridad marítima dispuso el despliegue inmediato de las patrullas de policía marítima junto a nuestra profesional encargada de medio ambiente acuático, quienes concorrieron al lugar con material especializado para la contención y recuperación de las sustancias contaminantes. Allí se ejecutaron labores de contención, de recuperación y limpieza del área afectada, utilizando material absorbente de la autoridad marítima en un trabajo coordinado con personal del departamento de medio ambiente de la Municipalidad de Papudo".

En tanto, la alcaldesa Claudia Adasme explicó que “ante la detección de contaminación por hidrocarburos en nuestro borde costero, activamos de inmediato un trabajo coordinado con la autoridad marítima para evaluar la situación y ejecutar labores de limpieza en el sector afectado".

Asimismo, sostuvo que "nuestra principal preocupación fue evitar la dispersión de esta sustancia y minimizar sus posibles efectos sobre la biodiversidad marina y el ecosistema costero. Ahora, quedamos a la espera de los resultados de las muestras tomadas por la policía marítima, que permitirán determinar la composición del material y orientar las medidas que correspondan".

Desde la Oficina de Medio Ambiente de la Municipalidad de Papudo, Catalina Padilla, explicó que "este tipo de episodios requiere una respuesta oportuna, considerando que los hidrocarburos pueden provocar efectos negativos en los ecosistemas costeros, afectando a organismos marinos, aves y otros componentes de la biodiversidad".

En ese contexto, destacaron la importancia de la colaboración ciudadana para advertir oportunamente situaciones que puedan representar un riesgo ambiental.

"La denuncia ciudadana fue clave para detectar este hecho de manera oportuna y activar las medidas necesarias. Como Oficina de Medio Ambiente estamos colaborando en las labores de respuesta y realizando seguimiento de la situación", sentenciaron desde la unidad municipal de Papudo.

PURANOTICIA