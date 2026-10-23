Delitos violentos, menores reincidentes y reinserción: las prioridades de la nueva mesa contra la delincuencia juvenil en Valparaíso

Este viernes 23 de octubre se llevó a cabo la primera sesión de la mesa de trabajo para enfrentar la delincuencia juvenil y su reinserción social en la región de Valparaíso, instancia que reunió a diversas instituciones relacionadas a esta materia.

​Tras terminar la cita, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, explicó que "hemos decidido enfrentar en todas sus formas la delincuencia juvenil y por eso que convocamos a los distintos servicios públicos que tienen alguna competencia en el tema de la niñez. Recordemos que nuestra legislación declara inimputables a los menores de edad y uno puede observar que una cantidad importante de menores participan en delitos y no terminan donde uno quisiera que terminaran si cometen un delito, sobre todo violento. Sin embargo, hemos querido abordarlo de manera multisectorial, dado que no es solamente un tema punitivo y legislación más dura, sino que también una manera más integral de acompañamiento y evitar que esos niños incurran en delitos”.

​El senador Andrés Longton, miembro de la Comisión de Seguridad y Constitución y autor del proyecto de Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, valoró la convocatoria señalando que "es de los problemas más relevantes que vivimos en el país, no solamente con las jaurías, sino que también con los delitos más violentos que estamos viviendo, como los portonazos, encerronas, robos en lugares habitados, no habitados, homicidios, donde cada vez participan, con mayor intensidad, menores de edad. No solamente porque son utilizados por adultos, sino que también porque el sistema es más permisivo con los menores de edad cuando cometen este tipo de delitos, lo que provoca que el trabajo de las policías y el Ministerio Público muchas veces termina siendo infructuoso ante la recuperación de la libertad casi inmediata o al poco tiempo de estos menores".

​En ese sentido, la seremi de Gobierno, Rosario Pérez, manifestó que “estos menores que cometen delitos no pueden quedar en la impunidad. Y es por eso que este trabajo es sumamente importante para abordar lo que viene. Agradecemos a todos los parlamentarios que están apoyando la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo que presentó el PresidenteK ast ya hace varios meses y que está comenzando a dar sus resultados en el Congreso”.

En materia de intervención social, el seremi de Desarrollo Social y Familia, Nicolás Cerda, señaló que “hay un tema que hay que trabajar, el de la reinserción, si es que es necesario un nuevo centro que ayude a estos niños para que puedan ser reintegrados a la sociedad. No tenemos que buscar solamente el tema punitivo. Una persona abandonada tiene un tema especial y una persona abandonada que además, comete delitos, tiene un tema más complejo. Entonces, hay que trabajar esa complejidad. Y también romper los circuitos viciosos que generan el crimen".

En materia de reinserción, el seremi de Justicia y Derechos Humanos, Rafael González, indicó que “estamos desarrollando una iniciativa que nos permita vincular a los distintos servicios que tienen alguna trascendencia en esta materia. Fundamentalmente porque en el rol preventivo, las policías pueden y están desarrollando una importante labor, pero para aquellos jóvenes que cometen delito, nos interesa que los planes de reinserción sean efectivos".

En materia de prevención y persecución del delito, el seremi de Seguridad Pública, Hernán Silva, recalcó que “Carabineros ha implementado un servicio especial que ha permitido efectivamente hacer un estudio de los casos, capturado a estos jóvenes delincuentes y haberlos puesto a disposición de la Justicia. Pero lamentablemente en pocos días recuperan la libertad y vuelven a este circuito del delito. Es un problema cultural que se arrastra hace décadas y que nos está dando este resultado, una destrucción de la familia, jóvenes que no tienen orientación familiar y que tampoco encuentran una buena conducción en los propios centros educacionales".

Por último, desde Carabineros, la teniente coronel Ingeborg Villa, subprefecto de los servicios de la Prefectura de Viña del Mar, manifestó que “estamos trabajando de manera preventiva, con un foco de control y fiscalización permanente y especial en los lugares donde se está cometiendo este tipo de delito y donde están participando los niños y niñas y adolescentes que tenemos identificados de acuerdo a los procedimientos que se han ido generando. Este trabajo es un trabajo coordinado con los municipios de Valparaíso y Viña del Mar, con la finalidad de prevenir y entregar seguridad en todos estos sectores que sabemos que están preocupando a la comunidad y que tienen una relevancia importante a nivel nacional, porque son sectores turísticos"

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