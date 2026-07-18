Delegado revela que estero de Reñaca estuvo "a centímetros" de desbordarse y Marga Marga a "un metro" durante el sistema frontal

Los esteros de Reñaca y Marga Marga, ambos ubicados en la comuna de Viña del Mar, alcanzaron niveles críticos durante el paso del sistema frontal por la región de Valparaíso, al punto que las autoridades debieron cerrar puentes y activar medidas preventivas para resguardar a la población ante el riesgo de un eventual desborde.

Así lo informó el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, quien realizó un balance de la situación registrada en ambos cauces de Viña del Mar.

La autoridad señaló durante la mañana de este sábado que "estuvimos monitoreando ambos esteros, en este caso el estero Marga Marga y el estero de Reñaca, que estuvieron al límite. Tuvimos que cerrar los puentes y producir una alerta preventiva".

En ese contexto, explicó que "en el caso del estero de Reñaca resistió bien, pero estuvimos al límite, a centímetros en el caso de Reñaca y a un metro en el caso del estero Marga Marga", dando cuenta de la estrecha diferencia entre el nivel que alcanzó el agua y un eventual desborde en ambos cursos de agua de la Ciudad Jardín.

No obstante, Millones advirtió que la emergencia aún no ha terminado y llamó a mantener las medidas de precaución, indicando que "ahora hay que tener atención porque en el caso de la cordillera, vamos a traer más agua, y por tanto vamos a tener crecida del río. No hay que descansar ni relajarse".

En esa línea, explicó que esa situación ya está generando complicaciones en distintos puntos del interior de la región, precisando que "eso lo hablamos hoy día en la mañana con el delegado de Los Andes, donde la crecida del río significó que tuvimos que aislar muy temprano, a las 6 de la mañana, a una comunidad cercana al río Aconcagua en Los Andes". Asimismo, informó que "también tenemos un desborde en el caso del río Petorca y un caso de aislamiento en San Felipe y Catemu".

Si bien las condiciones meteorológicas han mostrado una mejoría durante las últimas horas en la zona costera, las autoridades insisten en que el monitoreo se mantendrá de forma permanente, especialmente en los cauces y sectores precordilleranos, donde las precipitaciones y el aumento del caudal de los ríos podrían seguir generando situaciones de riesgo durante los próximos días.

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