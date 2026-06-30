Delegado Millones revela preocupante déficit de 12 mil viviendas en la provincia de San Antonio en medio del desalojo de la megatoma

A primera hora de este martes 30 de junio se dio inicio a la segunda fase del desalojo de la megatoma emplazada en el cerro Centinela de San Antonio, procedimiento que contempla la intervención de nuevos sectores del asentamiento y que, según las autoridades, se desarrolla en un escenario distinto al registrado durante el primer operativo realizado en febrero de este año, aunque por el Gobierno anterior.

Durante las semanas previas al procedimiento, distintos organismos públicos desplegaron acciones orientadas a facilitar la salida voluntaria de las familias que permanecían en el sector. Desde el 15 de junio se realizaron visitas a las viviendas incluidas en el polígono a intervenir, además de contactos telefónicos para identificar a quienes requerían apoyo o acceso a albergues. A ello se sumó la disposición de un camión entre el sábado 27 y el lunes 29 de junio para el traslado de pertenencias, medida que permitió que parte de los ocupantes abandonara anticipadamente el lugar.

De hecho, las estimaciones oficiales apuntan a que al momento de iniciarse esta nueva etapa sólo cerca del 40% de las viviendas del sector intervenido mantenía familias en su interior. En ese contexto, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, señaló a Puranoticia.cl que "esperamos que esto sea mucho más pausado, más tranquilo y con mucho más diálogo", agregando que "ya en estos momentos comenzó a hacer el proceso de desalojo con maquinaria en el primer polígono".

La planificación contempla el desalojo de 5,3 hectáreas durante esta semana, proceso que involucra a 115 personas. Posteriormente, los trabajos continuarán en nuevas etapas hasta completar las cerca de 40 hectáreas consideradas en esta etapa.

DRAMÁTICO DÉFICIT DE VIVIENDAS

En medio del operativo, el delegado también abordó el complejo escenario habitacional que enfrenta la provincia de San Antonio, donde el déficit de viviendas se ha transformado en una de las principales problemáticas sociales.

En ese sentido, explicó que "nos faltan 12 mil viviendas DS49 para cubrir la demanda en la provincia de San Antonio" y que "un porcentaje elevado se acrecentó después del estallido social, especialmente en el cerro Centinela, donde una cantidad importante de estas personas era de Santiago y de otras partes de la región, que se instalaron en este cerro Centinela. Pero el número exacto son 12.000".

El máximo representante del Presidente también puso el foco en las dificultades que presenta la geografía del territorio para desarrollar proyectos habitacionales, por lo que las características del suelo han elevado considerablemente los costos de construcción, situación que complica la respuesta estatal frente a la creciente demanda.

Al respecto, subrayó que "eso es una locura y no hay presupuesto que aguante", por lo que sostuvo que "necesitamos un master plan que permita hacerse cargo de esta demanda que se va a acrecentar cuando se comience a construir el puerto de San Antonio y tengamos trabajadores para distintas alternativas habitacionales".

En esa misma línea, recalcó que "necesitamos una preocupación especial del Ministerio de Vivienda para hacer un master plan" y precisó que "se está incorporando a Santo Domingo, San Antonio y Cartagena en este master plan para dar alternativas en un largo plazo porque estamos hablando de 12.000 subsidios".

Finalmente, el delegado presidencial planteó que el principal desafío será la capacidad del Estado para responder a la necesidad habitacional existente en la provincia. En ese contexto, sostuvo que "la pregunta es ¿cómo el Ministerio de Vivienda va a dar respuesta gradualmente a toda esta demanda?", agregando que "eso tendrá que resolverlo el Ministerio de Vivienda. A mí me corresponde el desalojo, coordinar el desalojo y será el Ministerio de Vivienda que tendrá que ver cómo responde".

De esta manera, mientras continúa el avance del operativo en el cerro Centinela, las autoridades mantienen el foco en la ejecución del desalojo y, paralelamente, en la necesidad de generar soluciones de largo plazo para enfrentar el déficit habitacional que afecta a miles de familias en la provincia de San Antonio.

PURANOTICIA