Delegado Millones plantea intervenir la feria Caupolicán tras tragedia en Viña del Mar: "Esta desgracia tiene que ser una lección"

El delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, planteó que la tragedia ocurrida la mañana de este domingo 12 de julio en la feria Caupolicán de Viña del Mar, donde un vehículo ingresó al recinto provocando la muerte de seis personas y dejando a siete lesionados, debe marcar un punto de inflexión para impulsar una intervención integral del tradicional recinto, tanto desde el punto de vista de la seguridad como de su ordenamiento y desarrollo urbano.

En conversación con Puranoticia.cl, la autoridad explicó que volverá a reunirse con los dirigentes de la feria para avanzar en propuestas que permitan enfrentar las distintas problemáticas que presenta el lugar. En ese contexto, señaló que "yo creo que esto debiera ser una oportunidad para ordenar la feria. De hecho, yo voy a ir esta semana de nuevo a reunirme con los dirigentes, ayer lo hice, tanto con los del bazar como con los hortofrutícolas, así que entonces esto tiene que ser una lección".

Asimismo, recordó que "los bienes públicos son de tuición municipal, las veredas, y claramente la Municipalidad de Viña del Mar debe tener despejado ese perímetro. Ahora, lo que uno debe hacer es liberar esa vereda porque cuando transita el público también tiene un riesgo, porque tienen que desplazarse entre medio del comercio que está en esa vereda, que es muy angosta y ahí pasa todo el tránsito".

En ese sentido, expuso que si las cosas siguen tal cual "podemos tener otros atropellos, ya que entiendo que también han sucedido algunos atropellos en algún momento. Entonces es muy complejo transitar. De hecho, hay varias personas que transitan a Nueva Granadilla, hacia el sector más al sur de la ciudad, y hay un riesgo porque cada vez se va angostando la verdad mientras tú te aproximas a Santa Inés".

Bajo ese escenario, Millones manifestó que "tenemos que hacer una mesa de trabajo que nos permita ordenar, porque esta desgracia tiene que ser una lección para todos, incluyendo la Municipalidad que es la que tiene la responsabilidad preferente de administrar los espacios públicos, y ahí ellos debieran ordenar y reubicar porque no se trata de negar los espacios para que la gente trabaje".

"La feria funciona solamente dos días: jueves y domingo, y yo he planteado abrir un tercer día y así estimulamos que esas personas que venden ropa usada les permitimos que se abra la feria un día distinto o que hagamos turnos, como no caben todos adentro, bueno, que se turnen, un día uno y un día otro. Hay que usar la creatividad y permitir que todos se ganen sus pesos. Pensemos que la persona que trabajaba en la Armada era una tens que también vendía ahí los días domingo. Entonces, no son todas las personas sin recursos, hay distintos niveles socioeconómicos que van a la feria y las usan como un punto de venta. Hay gente de muy buen nivel", agregó.

Junto con ello, Millones reveló que ya tomó contacto con el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, para plantearle la posibilidad de desarrollar un proyecto que transforme el recinto en uno de mejores condiciones para comerciantes y usuarios.

"Me imagino una suerte como recoba, incluso con un segundo piso, porque es un espacio grande, si estamos en uno de los lugares más privilegiados. Pero hoy día –perdón el término– es como una picantería estética, con estos toldos de distintos colores y techos diferentes. Es uno de los lugares de acceso Viña, entonces démosle un hermoseamiento, hagamos un lugar bonito, hacerlo como un mercado municipal", dijo.

Junto a reconocer que existen diferencias entre las organizaciones que administran la feria Caupolicán, el Delegado Presidencial Regional de Vlaparaíso recalcó que "es importante que tras esta desgracia se pueda armar una mesa de trabajo, si todos estamos disponibles a colaborar con iniciativas y con financiamiento de Sercotec y de Corfo. Me imagino una suerte de mercado donde tengas a los que venden fruta y verdura en el corazón; segundo piso con cocinerías; y también las personas que puedan vender otro tipo de productos como hoy ocurre. Pero esta informalidad que significa que la gente se tome las veredas, que impide que los que van a comprar transiten, es un riesgo tanto para el público como para el comerciante".

Asimismo, le planteó a la Dirección de Vialidad que se debe construir una barrera de protección en todo el perímetro, de modo que un futuro nuevo accidente no vuelva a atropellar a nadie más, evitando las consecuencias como las de este domingo.

Finalmente, Millones concluyó que "esta desgracia tiene que servirnos para mejorar la situación. Y creo que hoy día se dan los espacios para establecer una conversación, una mesa de trabajo que nos permita ordenar esta feria, velar por los derechos de los trabajadores, pero particularmente por la seguridad al interior de la feria y el exterior de la feria. Este es el momento para hacer una intervención que nos permita ordenar esta feria que lleva casi 50 años de historia".

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