Delegado Millones asegura que aún no existen condiciones para evacuar zonas afectadas por el megaincendio en Viña del Mar

Las zonas afectadas por el megaincendio de 2024 continúan siendo las de mayor preocupación ante el sistema frontal que afecta a la región de Valparaíso. Sin embargo, el delegado presidencial regional, Manuel Millones, señaló que, con los antecedentes disponibles hasta ahora, no existen condiciones suficientes para ordenar evacuaciones.

La primera autoridad de Gobierno en la región explicó que la respuesta inmediata frente a alguna eventual emergencia en dicho sector corresponde al Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) comunal, encabezado por cada Municipio, el que debe evaluar la situación y adoptar las medidas preventivas que correspondan.

En ese sentido, si la magnitud de la emergencia supera la capacidad de respuesta de una comuna, precisó que la coordinación pasa al nivel regional e incluso nacional.

Asimismo, se espera que el Cogrid Regional de Valparaíso cuente con estudios de riesgo elaborados por Sernageomin, los que permitirán contar con mayores antecedentes para la toma de decisiones ante posibles remociones en masa.

De todas maneras, Millones reiteró que cuando se trate de una situación focalizada en un sector determinado, será el Municipio el encargado de generar la alerta para promover una evacuación voluntaria, mientras que, de ser necesario, Senapred activará posteriormente el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para evacuar.

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