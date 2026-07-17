Delegado Millones advierte que evaluación técnica podría determinar cierre de puentes por crecida del estero Marga Marga

La Dirección General de Aguas (DGA) y los organismos de emergencia regional se mantienen en máxima alerta debido al aumento sostenido del caudal del estero Marga Marga. Producto de esta situación, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) emitió una alerta preventiva técnica, con el objetivo de resguardar a la población y evitar el tránsito en sectores cercanos al lecho fluvial.

El delegado Presidencial Regional, Manuel Millones, explicó que esta medida busca advertir a la comunidad sobre los riesgos asociados al incremento del caudal, comparando este tipo de acciones preventivas con otros protocolos aplicados ante fenómenos naturales.

"A consecuencia de la crecida del estero Marga Marga, Senapred ha enviado una alerta preventiva, indicando el riesgo de acercarse, en este caso al estero, al igual que se hace con la marejada".

La preocupación principal de las autoridades está centrada en el posible impacto que la fuerza del agua pueda generar sobre la infraestructura vial, especialmente en los puentes que conectan distintos sectores de la ciudad. Por este motivo, la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) mantiene un monitoreo técnico permanente en los puntos críticos, con el objetivo de evaluar las condiciones de seguridad de estas estructuras.

En ese contexto, Millones explicó que eventuales cortes de tránsito dependerán exclusivamente de los informes técnicos elaborados por la DOH, organismo que deberá informar a las autoridades correspondientes si se detecta algún nivel de riesgo.

"La DOH está monitoreando el estero, fundamentalmente por la crecida, (…) si pusiera en riesgo algunos puentes porque llegará a un límite y pudiera afectar un puente en el tránsito de personas o de vehículos, o dificultarlo, este organismo, le informará al municipio y a Senapred para hacer el cierre".

El protocolo de emergencia contempla una acción coordinada entre los organismos involucrados, de manera que cualquier situación que pueda afectar la seguridad de peatones y conductores sea abordada oportunamente. Según lo establecido por las autoridades, la ejecución de estas medidas estará a cargo del municipio, en coordinación con Senapred, una vez que existan antecedentes técnicos que determinen la necesidad de intervenir.

Ante la posibilidad de que puentes estratégicos para la conectividad urbana, como el puente Casino, deban ser cerrados preventivamente, la Seremi de Transportes ya cuenta con planes de mitigación para reducir los efectos en el desplazamiento de la ciudadanía.

"De todas maneras, ya Transporte tiene planes de mitigación si es que se llegara a cerrar el puente Casino u otro".

Finalmente, el Gobierno Regional reiteró que las decisiones se adoptarán considerando la información técnica que continúa recopilándose en terreno, proceso que actualmente está siendo liderado por la DOH.

"Hoy día, esa información y ese trabajo lo está levantando la DOH. Y cuando tenga la información, lo comunicará oportunamente".

Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad a mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar acercarse al cauce del estero Marga Marga mientras permanezca vigente la alerta preventiva.

PURANOTICIA