Delegado Manuel Millones advierte sobre nuevos derrumbes en avenida España y pide medidas preventivas ante zonas de riesgo

Las intensas precipitaciones y las marejadas registradas en la región de Valparaíso han vuelto a poner en el foco público la fragilidad de la infraestructura vial y del borde costero, especialmente en la avenida España, donde el riesgo de derrumbes y deslizamientos de tierra mantiene en alerta a las autoridades locales y a los miles de automovilistas que transitan a diario entre Valparaíso y Viña del Mar.

En entrevista con Puranoticia.cl, el delegado presidencial de la región de Valparaíso, Manuel Millones, abordó la fragilidad del terreno a lo largo de la avenida España, producto de los constantes episodios de lluvias. La autoridad sostuvo que las acciones no deben limitarse a reparar los desprendimientos ocurridos, sino que es necesario realizar un diagnóstico integral de la ladera del cerro para anticipar posibles emergencias y prevenir nuevos desastres.

Al respecto, Millones enfatizó la necesidad de elaborar un catastro general que permita identificar los sectores más vulnerables de la arteria vial e implementar las correspondientes obras de protección:

“En el fondo podemos tener otros tramos, porque nunca se han realizado un estudio como el que yo estoy pidiendo, para que efectivamente (…) tomemos medidas. No tengamos que parchar el cerro cuando ya se cayó, al revés. Tenemos que tomar medidas”.

Asimismo, advirtió sobre las graves consecuencias que podría generar la caída de material sobre las calzadas, especialmente por el tránsito vehicular que circula por el sector:

“¿Y en qué lugar se puede haber un desprendimiento nuevamente? Y en ese lugar, hacer un proyecto de defensa de enmallado y de evitar algún tipo de desastre, (…) por ejemplo, cae una roca y hay un auto, puede ser directamente la muerte de ese automovilista. Eso es lo que tenemos que evitar. Y lamentablemente, como tenemos un cambio climático, no solamente en el caso de la ladera en España, sino también en los socavones en el borde costero”.

En cuanto a la ejecución de las obras y los desvíos de tránsito asociados, la autoridad detalló la planificación proyectada para los próximos meses, que contempla intervenciones previas al cierre de la avenida España:

“La obra, el cierre de la avenida España se va a hacer en marzo, pero el retorno, que es cuando tú atraviesas Los Portales, ese retorno se hace ahora en diciembre. De modo que se deja habilitado porque por ahí las personas van a tener que transitar, que van a Valparaíso, pasar hacia la avenida España, tramo que iría al lado del cerro”.

Finalmente, precisó cómo funcionarán las calzadas durante la intervención y explicó las reparaciones que deberán ejecutarse para permitir el inicio de los trabajos estructurales en marzo:

“El tramo que tú vas iría a Viña, desde Valparaíso av. España, va a ser el tramo bidireccional a partir de marzo. Y por tanto tenemos que dejar habilitada esa pasarela, (…) por tanto para estar en condiciones de marzo cerrarla avenida España y partir las obras completas de su reparación”.

SERNAGEOMIN Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Posteriormente, durante un punto de prensa, la autoridad regional se refirió al informe elaborado por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) a raíz de los deslizamientos registrados en el sector de Caleta Abarca. Millones aclaró que los análisis de este organismo técnico contienen recomendaciones cuya implementación corresponde a las autoridades competentes:

“Sernageomin hizo el estudio, se lo entregó a la Municipalidad de Viña del Mar y también a Senapred, y serán ellos los que tienen que implementar las medidas de mitigación. (…) Sernageomin entrega recomendaciones, será la autoridad competente, en este caso a la Municipalidad, porque es un bien nacional o público, que debe implementar medidas”.

En esa misma línea, advirtió sobre los riesgos que implica no concretar las medidas recomendadas en los informes técnicos y alertó sobre las posibles consecuencias de postergar su implementación:

“A veces los estudios de Sernageomin se toman y se guardan en un escritorio y después tenemos consecuencias. Por eso es muy relevante que este organismo técnico como Sernageomin ese informe que ya entregó se tome en consideración”.

Para concluir, el delegado puntualizó que la solicitud de un informe técnico global busca superar las intervenciones aisladas ante cada emergencia y establecer medidas preventivas para los distintos puntos vulnerables de la avenida España:

“Pero a su vez yo le pedí que hiciera un estudio completo de todas las avenidas de la avenida España, porque tenemos otros lugares que hemos tenido emprendimiento tierra en otras oportunidades, (...) es levantar un estudio para establecer medidas de mitigación como Gobierno, especialmente tratándose de una vía pública, que es la vía colectora, que es la avenida España”.

PURANOTICIA