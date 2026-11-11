Delegada presidencial de San Antonio agradece que camioneros realizaran un "paro pacífico" y expresa "plena apertura para oír al gremio"

La delegada presidencial provincial de San Antonio, Soledad Loyola, se refirió al paro de camioneros, señalando que asegurar que la autopistas sigan funcionando es "clave para resguardar los puestos de trabajo, el dinamismo local y la economía circular".

La autoridad sostuvo que "queremos informar que, como Gobierno, comprendemos la inquietud de los transportistas por el alza de los combustibles y agradecemos que hayan realizado un paro pacífico, respetando a las personas".

Añadió que "tenemos plena apertura para oír al gremio y construir acuerdos, pero el entendimiento debe ser la vía y jamás el corte de las rutas".

Loyola indicó que San Antonio y Valparaíso "son un eje vital para la logística y el movimiento portuario de Chile. Asegurar que nuestras autopistas sigan funcionando es clave para resguardar los puestos de trabajo, el dinamismo local y la economía circular".

Finalmente, expuso que "seguiremos coordinando con Carabineros para garantizar la seguridad, la conectividad y el normal funcionamiento de nuestra región y, por supuesto, de nuestra provincia de San Antonio".

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